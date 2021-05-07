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Лукашенко заявил о создании в Белоруссии вакцины от ковида

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Лукашенко заявил о создании в Белоруссии вакцины от ковида
Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии создали собственную вакцину от коронавируса. В феврале Россия передала Белоруссии технологии для производства вакцины против COVID-19, Лукашенко рассчитывал на создание белорусского препарата к осени.

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют — живую вакцину» — сказал глава государства.

Сейчас в Белоруссии граждан прививают от коронавируса вакциной «Спутник V», разработанной в России, сообщает Коммерсант. В самой республике в марте сообщили о запуске промышленного производства данного препарата по российским технологиям. Кроме того, в стране используется вакцина Vero Cell китайской компании Sinopharm.
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