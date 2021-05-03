Глава ДНР высказался о возможности встречи с Зеленским

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники никогда не выходили с ним на связь.





При этом Пушилин подчеркнул, что ДНР готова к диалогу и заинтересована в мирном урегулировании конфликта, сообщает



- Мало того что мы об этом заявили публично. Что мы готовы говорить, мы готовы к диалогу, мы готовы к мирному урегулированию конфликта. В этом заинтересованы граждане республик, которые устали вот в этом состоянии, когда в любой момент ситуация может разворачиваться самым непредсказуемым образом. Как показали последние месяцы, то ситуация может вернуться вновь к полномасштабной эскалации, — отметил он.



Пушилин подчеркнул, что обе самопровозглашенные республики сделали со своей стороны максимум возможного для установления диалога.



- Я и Леонид Иванович Пасечник предложили: хотите на линии соприкосновения, в любой точке. Понимаем, Зеленскому страшно может быть. Страшно не из-за того, что с нашей стороны что-то там произойдет, а Зеленскому, вероятнее всего, может быть страшно получить выстрел в спину, — пояснил собеседник агентства.

-Нет, такого не было, — сказал Пушилин.При этом Пушилин подчеркнул, что ДНР готова к диалогу и заинтересована в мирном урегулировании конфликта, сообщает ria.ru - Мало того что мы об этом заявили публично. Что мы готовы говорить, мы готовы к диалогу, мы готовы к мирному урегулированию конфликта. В этом заинтересованы граждане республик, которые устали вот в этом состоянии, когда в любой момент ситуация может разворачиваться самым непредсказуемым образом. Как показали последние месяцы, то ситуация может вернуться вновь к полномасштабной эскалации, — отметил он.Пушилин подчеркнул, что обе самопровозглашенные республики сделали со своей стороны максимум возможного для установления диалога.- Я и Леонид Иванович Пасечник предложили: хотите на линии соприкосновения, в любой точке. Понимаем, Зеленскому страшно может быть. Страшно не из-за того, что с нашей стороны что-то там произойдет, а Зеленскому, вероятнее всего, может быть страшно получить выстрел в спину, — пояснил собеседник агентства.