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Глава ДНР высказался о возможности встречи с Зеленским

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники никогда не выходили с ним на связь.

-Нет, такого не было, — сказал Пушилин.

При этом Пушилин подчеркнул, что ДНР готова к диалогу и заинтересована в мирном урегулировании конфликта, сообщает ria.ru.

- Мало того что мы об этом заявили публично. Что мы готовы говорить, мы готовы к диалогу, мы готовы к мирному урегулированию конфликта. В этом заинтересованы граждане республик, которые устали вот в этом состоянии, когда в любой момент ситуация может разворачиваться самым непредсказуемым образом. Как показали последние месяцы, то ситуация может вернуться вновь к полномасштабной эскалации, — отметил он.

Пушилин подчеркнул, что обе самопровозглашенные республики сделали со своей стороны максимум возможного для установления диалога.

- Я и Леонид Иванович Пасечник предложили: хотите на линии соприкосновения, в любой точке. Понимаем, Зеленскому страшно может быть. Страшно не из-за того, что с нашей стороны что-то там произойдет, а Зеленскому, вероятнее всего, может быть страшно получить выстрел в спину, — пояснил собеседник агентства.
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