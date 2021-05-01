Происшествия
сегодня, 21:23
Обрушение фасада супермаркета «Пятерочка» записали камеры наблюдения
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Сейчас территория возле магазина оцеплена.
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Фасад магазина «Пятерочка», который находится в здании бывшего кинотеатра «Космос» на улице Космонавтов, обвалился сегодня вечером. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, во время ЧП никто не пострадал.
- В результате происшествия никто из покупателей или сотрудников магазина не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, работа магазина приостановлена. Мы находимся в диалоге с экстренными службами для выяснения всех обстоятельств произошедшего, - сообщил GOROD48 начальник управления по взаимодействию с органами власти ТС «Пятерочка» Роман Черешнев.
- В результате происшествия никто из покупателей или сотрудников магазина не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, работа магазина приостановлена. Мы находимся в диалоге с экстренными службами для выяснения всех обстоятельств произошедшего, - сообщил GOROD48 начальник управления по взаимодействию с органами власти ТС «Пятерочка» Роман Черешнев.
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Комментарии (15)
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Правдоруб
1
Миха
Это всё ерунда
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f
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