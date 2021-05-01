Происшествия

сегодня, 21:23

Обрушение фасада супермаркета «Пятерочка» записали камеры наблюдения

15 2216
#обрушение
2

Сейчас территория возле магазина оцеплена.

Загрузка плеера
Фасад магазина «Пятерочка», который находится в здании бывшего кинотеатра «Космос» на улице Космонавтов,  обвалился сегодня вечером. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, во время ЧП никто не пострадал.

- В результате происшествия никто из покупателей или сотрудников магазина не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, работа магазина приостановлена. Мы находимся в диалоге с экстренными службами для выяснения всех обстоятельств произошедшего, - сообщил GOROD48 начальник управления по взаимодействию с органами власти ТС «Пятерочка» Роман Черешнев.



15 2216
#обрушение
2

Комментарии (15)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Правдоруб

5 минут назад
На каждом шагу эти пятёрочки.... в москвабаде запретили продавать всю мутатень вот они окупировали провинции задушили своими пятаками здания уже не хотят быть пятёрками вот и рушаться !
ответить

1

12 минут назад
крыша упала из -за работ у Звездного, подвижки грунта
ответить

Миха

15 минут назад
Это нарки искали закладку и подрыли фундамент
ответить

Это всё ерунда

19 минут назад
и мелочи. Буржуи быстро восстановят. При камуняках и не такое было,одна авария на ЧАЭС чего стоит
ответить

строитель

22 минуты назад
Вот.вот. нано-архитектор и доказал,что пошли люди творческие ,вот они -то ,как раз и натворили от отсутствия ума инженерного. Лишь бы пририсовать ,а не рассчитать конструкцию....)))))))))))))))))))))
ответить

f

24 минуты назад
а можно ночью придти забрать ненужные продукты ?
ответить

YouTube

24 минуты назад
Не первый раз в этом магазине, кстате!
ответить

Герасим

32 минуты назад
Это фигня, главное у нас будет вело дорожка на ул. Зегеля
ответить

Ленин

37 минут назад
Прелести капитализма.
ответить

Липчанин

42 минуты назад
Космос, спутник , винница , заря, маяк , октябрь все продали эффективные манагеры
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

У магазина «Пятерочка» в Липецке обвалилась крыша
#магазин
67
У магазина «Пятерочка» в Липецке обвалилась крыша

сегодня, 19:50

Происшествия
В Липецкой области сгорело 15 га травы
#пожар
8
В Липецкой области сгорело 15 га травы

сегодня, 14:38

Происшествия
Между Сселками и Капитанщино горели 15 гектаров травы
#пожар
9
Между Сселками и Капитанщино горели 15 гектаров травы

сегодня, 12:09

Общество
За продажу пива несовершеннолетнему возбуждено уголовное дело
#полиция
11
За продажу пива несовершеннолетнему возбуждено уголовное дело

сегодня, 11:18

Происшествия
Рабочие украли металл и еду
#кража #полиция
26
Рабочие украли металл и еду

сегодня, 08:29

Происшествия
Массовое ДТП в Липецке записала камера видеонаблюдения
#ДТП
27
Массовое ДТП в Липецке записала камера видеонаблюдения

сегодня, 08:18

Происшествия