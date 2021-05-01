Происшествия

сегодня, 19:50

У магазина «Пятерочка» в Липецке обвалилась крыша

28 4405
#магазин
9

ЧП произошло сегодня вечером.

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У маганина «Пятерочка», который располагается напротив Дворца спорта «Звездный» обвалилась крыша. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники полиции. Организовано проведение проверки по установлению причин и условий произошедшего.
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28 4405
#магазин
9

Комментарии (28)

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Чиполлино

7 минут назад
Это на 1 мая знак всем буржуям от бывшего кинотеатра Космос.
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Красный перец чили

7 минут назад
БИЗНЕС И НИ ЧЕГО ЛИЧНОГО ,,, безопасность народа и жизнь Человека это самое последнее...
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Циник

26 минут назад
К черту их закрыть эти пятёрочки. Хлам на соплях
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Паркобесие продолжается

28 минут назад
Все на Зегеля ! Наш Арбат !
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гозть

32 минуты назад
Не выдержала лепнина! Хамства и оберательства населения!
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Е

33 минуты назад
Просрочка выручает
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Бдите

36 минут назад
Октябрьский мост,хрущёвка на Вермишева,трубопроводы по всему городу,ДОРОГИ,теперь магазин.ЭТО ПРОРЫВ!!!
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Юрий

43 минуты назад
Кинотеатр "КОСМОС"- жив!
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Билли Кид

47 минут назад
гниющий и смердящий капитализм,))))) +1000
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Правда

49 минут назад
Да что там 5 ка.Вся страна такая.
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