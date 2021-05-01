Происшествия
сегодня, 19:50
У магазина «Пятерочка» в Липецке обвалилась крыша
ЧП произошло сегодня вечером.
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У маганина «Пятерочка», который располагается напротив Дворца спорта «Звездный» обвалилась крыша. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники полиции. Организовано проведение проверки по установлению причин и условий произошедшего.
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