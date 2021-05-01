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9 мая в Липецке будет салют

4 384
#салют #День Победы
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9 мая в Липецке будет салют

Дню Победы в Липецке посвятят множество памятных и торжественных мероприятий. Они начнутся 4 мая с поздравления ветеранов Великой Отечественной войны во дворах их домов, а завершатся чередой ярких фейерверков в разных районах города.
 
 

Салют Липецке 9 Мая начнется в 21.55. Причем залпы будут греметь сразу с 14 точек. Это пространства по адресам: Писарева, 16; Доватора, 4,2; Строителей 8,12; Космонавтов, 8,10; площадки в районе Торнадо и у школы № 35 в Ссёлках, территории перед домами и дворцами культуры «Городской», «Матыра», «Рудничный», «Луч», а также Быханов сад, Сокольский парк, Нижний и парк Победы, в котором запустят «главный» салют в городе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Липецка.
4 384
#салют #День Победы
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Комментарии (4)

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Да пофиг

22 минуты назад
Нквидаль какая салют.. пыль в глаза..
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Билли Кид

32 минуты назад
Очень хорошо!
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Мимоходом

50 минут назад
Разбитые дороги и салют.
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Игорь

52 минуты назад
Хватит разбазаривать народные средства! До 1965 не было никаких праздников и никаких салютов. Пустые праздники подрывают народную экономику. Кому ещё это может быть выгодно, как не врагам России?
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