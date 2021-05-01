9 мая в Липецке будет салют

Дню Победы в Липецке посвятят множество памятных и торжественных мероприятий. Они начнутся 4 мая с поздравления ветеранов Великой Отечественной войны во дворах их домов, а завершатся чередой ярких фейерверков в разных районах города.





Салют Липецке 9 Мая начнется в 21.55. Причем залпы будут греметь сразу с 14 точек. Это пространства по адресам: Писарева, 16; Доватора, 4,2; Строителей 8,12; Космонавтов, 8,10; площадки в районе Торнадо и у школы № 35 в Ссёлках, территории перед домами и дворцами культуры «Городской», «Матыра», «Рудничный», «Луч», а также Быханов сад, Сокольский парк, Нижний и парк Победы, в котором запустят «главный» салют в городе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Липецка.