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В парках Липецка во время майских праздников сыграют музыкальные группы и оркестры

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#парки #концерт
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В парках Липецка во время майских праздников сыграют музыкальные группы и оркестры
1 мая в парках Липецка начнется творческий сезон. Как рассказали в пресс-службе МАУК «Культурные пространства Липецка», накануне Первомая парки города подготовили развлекательные программы для гостей всех возрастов. Сегодня пресс-служба мэрии опубликовала программу выступлений:
 
1 мая
 
Парк «Сказка»

11:00 – 12:00. Детская спортивная программа «Стартуют все».

Нижний парк

14:00 – 16:00, главная сцена. Отчетный концерт вокально-инструментального ансамбля «Алые Паруса», программа «Навстречу ветру».
 
2 мая
 
Парк Победы

18:00 – 19:00, ЦСО «Потешкино». Детская спортивная программа «Весна на старте».
18:00 – 19:30, беседка на центральной аллее. Музыкальная программа «Играй гармонь».
19:00 – 22:00, главная сцена. Открытие творческого сезона. Большой концерт кавер-группы «STUDIO KVADRAT».
 
3 мая
 
Парк «Быханов сад»

11:00 – 12:00, амфитеатр. Детская спортивная программа «Стартуют все».

Парк Победы

18:00 – 19:30, беседка на центральной аллее. Музыкальная программа «Играй гармонь».
 
Парк Металлургов

17:00 – 18:00, возле сувенирной лавки. Детская спортивная программа «Веселые выходные».
18:00 – 19:00, у холма. Концерт Липецкого духового оркестра.
 
Нижний парк

18:00 – 22:00, главная сцена. Открытие творческого сезона «Все гости в парк». Липчан ждут номера от коллективов Городского дворца культуры, ДК «Рудничный», ДК «Матыра» и ДК «Шахтинский».
18:00 – 19:00, главная сцена. Концерт ансамбля русских народных инструментов «Мозаика».
18:00 – 19:00, площадка у фонтана «Липка». Концерт Народного духового оркестра.
 
Парковая зона «Сокол»

18:00 – 22:00, главная сцена. Открытие творческого сезона «Парк. Весна. Праздник». Творческие номера представят коллективы ДК «Сокол». 
 
В программе возможны изменения в связи с неблагоприятными погодными условиями. Подробную информацию можно получить по телефону 56-60-01 или в социальных сетях «Культурных пространств Липецка».

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#парки #концерт
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Комментарии (3)

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Игорь

2 минуты назад
движ, Разрешены все мероприятия с траурным контекстом.
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движ

35 минут назад
а что массовые мероприятия разрешены?
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Лавочница

42 минуты назад
Какие ещё могут быть праздники когда курс доллара перевалил за семьдесят рублей?
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