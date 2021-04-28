В парках Липецка во время майских праздников сыграют музыкальные группы и оркестры

1 мая в парках Липецка начнется творческий сезон. Как рассказали в пресс-службе МАУК «Культурные пространства Липецка», накануне Первомая парки города подготовили развлекательные программы для гостей всех возрастов. Сегодня пресс-служба мэрии опубликовала программу выступлений:



1 мая



Парк «Сказка»



11:00 – 12:00. Детская спортивная программа «Стартуют все».



Нижний парк



14:00 – 16:00, главная сцена. Отчетный концерт вокально-инструментального ансамбля «Алые Паруса», программа «Навстречу ветру».



2 мая



Парк Победы



18:00 – 19:00, ЦСО «Потешкино». Детская спортивная программа «Весна на старте».

18:00 – 19:30, беседка на центральной аллее. Музыкальная программа «Играй гармонь».

19:00 – 22:00, главная сцена. Открытие творческого сезона. Большой концерт кавер-группы «STUDIO KVADRAT».



3 мая



Парк «Быханов сад»



11:00 – 12:00, амфитеатр. Детская спортивная программа «Стартуют все».



Парк Победы



18:00 – 19:30, беседка на центральной аллее. Музыкальная программа «Играй гармонь».



Парк Металлургов



17:00 – 18:00, возле сувенирной лавки. Детская спортивная программа «Веселые выходные».

18:00 – 19:00, у холма. Концерт Липецкого духового оркестра.



Нижний парк



18:00 – 22:00, главная сцена. Открытие творческого сезона «Все гости в парк». Липчан ждут номера от коллективов Городского дворца культуры, ДК «Рудничный», ДК «Матыра» и ДК «Шахтинский».

18:00 – 19:00, главная сцена. Концерт ансамбля русских народных инструментов «Мозаика».

18:00 – 19:00, площадка у фонтана «Липка». Концерт Народного духового оркестра.



Парковая зона «Сокол»



18:00 – 22:00, главная сцена. Открытие творческого сезона «Парк. Весна. Праздник». Творческие номера представят коллективы ДК «Сокол».



В программе возможны изменения в связи с неблагоприятными погодными условиями. Подробную информацию можно получить по телефону 56-60-01 или в социальных сетях «Культурных пространств Липецка».



