Общество
сегодня, 11:58
В парках Липецка во время майских праздников сыграют музыкальные группы и оркестры
1 мая в парках Липецка начнется творческий сезон. Как рассказали в пресс-службе МАУК «Культурные пространства Липецка», накануне Первомая парки города подготовили развлекательные программы для гостей всех возрастов. Сегодня пресс-служба мэрии опубликовала программу выступлений:
1 мая
Парк «Сказка»
11:00 – 12:00. Детская спортивная программа «Стартуют все».
Нижний парк
14:00 – 16:00, главная сцена. Отчетный концерт вокально-инструментального ансамбля «Алые Паруса», программа «Навстречу ветру».
2 мая
Парк Победы
18:00 – 19:00, ЦСО «Потешкино». Детская спортивная программа «Весна на старте».
18:00 – 19:30, беседка на центральной аллее. Музыкальная программа «Играй гармонь».
19:00 – 22:00, главная сцена. Открытие творческого сезона. Большой концерт кавер-группы «STUDIO KVADRAT».
3 мая
Парк «Быханов сад»
11:00 – 12:00, амфитеатр. Детская спортивная программа «Стартуют все».
Парк Победы
18:00 – 19:30, беседка на центральной аллее. Музыкальная программа «Играй гармонь».
Парк Металлургов
17:00 – 18:00, возле сувенирной лавки. Детская спортивная программа «Веселые выходные».
18:00 – 19:00, у холма. Концерт Липецкого духового оркестра.
Нижний парк
18:00 – 22:00, главная сцена. Открытие творческого сезона «Все гости в парк». Липчан ждут номера от коллективов Городского дворца культуры, ДК «Рудничный», ДК «Матыра» и ДК «Шахтинский».
18:00 – 19:00, главная сцена. Концерт ансамбля русских народных инструментов «Мозаика».
18:00 – 19:00, площадка у фонтана «Липка». Концерт Народного духового оркестра.
Парковая зона «Сокол»
18:00 – 22:00, главная сцена. Открытие творческого сезона «Парк. Весна. Праздник». Творческие номера представят коллективы ДК «Сокол».
В программе возможны изменения в связи с неблагоприятными погодными условиями. Подробную информацию можно получить по телефону 56-60-01 или в социальных сетях «Культурных пространств Липецка».
1 мая
Парк «Сказка»
11:00 – 12:00. Детская спортивная программа «Стартуют все».
Нижний парк
14:00 – 16:00, главная сцена. Отчетный концерт вокально-инструментального ансамбля «Алые Паруса», программа «Навстречу ветру».
2 мая
Парк Победы
18:00 – 19:00, ЦСО «Потешкино». Детская спортивная программа «Весна на старте».
18:00 – 19:30, беседка на центральной аллее. Музыкальная программа «Играй гармонь».
19:00 – 22:00, главная сцена. Открытие творческого сезона. Большой концерт кавер-группы «STUDIO KVADRAT».
3 мая
Парк «Быханов сад»
11:00 – 12:00, амфитеатр. Детская спортивная программа «Стартуют все».
Парк Победы
18:00 – 19:30, беседка на центральной аллее. Музыкальная программа «Играй гармонь».
Парк Металлургов
17:00 – 18:00, возле сувенирной лавки. Детская спортивная программа «Веселые выходные».
18:00 – 19:00, у холма. Концерт Липецкого духового оркестра.
Нижний парк
18:00 – 22:00, главная сцена. Открытие творческого сезона «Все гости в парк». Липчан ждут номера от коллективов Городского дворца культуры, ДК «Рудничный», ДК «Матыра» и ДК «Шахтинский».
18:00 – 19:00, главная сцена. Концерт ансамбля русских народных инструментов «Мозаика».
18:00 – 19:00, площадка у фонтана «Липка». Концерт Народного духового оркестра.
Парковая зона «Сокол»
18:00 – 22:00, главная сцена. Открытие творческого сезона «Парк. Весна. Праздник». Творческие номера представят коллективы ДК «Сокол».
В программе возможны изменения в связи с неблагоприятными погодными условиями. Подробную информацию можно получить по телефону 56-60-01 или в социальных сетях «Культурных пространств Липецка».
Игорь
движ
Лавочница