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39 минут назад
Минпросвещения рекомендовало школьникам и дошколятам уйти на каникулы с 1 по 10 мая
Министерство просвещения разъяснило порядок работы российских школ и детских садов на длинных майских праздниках.
Минпросвещения рекомендует школам не работать в период между майскими праздниками, - заявил 27 апреля глава министерства Сергей Кравцов.
"Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости", - сказал Кравцов.
Министр пояснил, что дежурные группы в детсадах будут работать по необходимости для детей работников бесперебойных производств и экстренных служб, - передает ТАСС.
По его словам, это никак это не скажется на качестве образовательного процесса, поскольку в мае в основном повторяют пройденный материал.
В этом году дни между майскими праздниками глава государства Владимир Путин объявил нерабочими по предложению Роспотребнадзора. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.
"Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости", - сказал Кравцов.
Министр пояснил, что дежурные группы в детсадах будут работать по необходимости для детей работников бесперебойных производств и экстренных служб, - передает ТАСС.
По его словам, это никак это не скажется на качестве образовательного процесса, поскольку в мае в основном повторяют пройденный материал.
В этом году дни между майскими праздниками глава государства Владимир Путин объявил нерабочими по предложению Роспотребнадзора. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.