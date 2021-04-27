Происшествия

17 минут назад

В Липецкой области разыскивают пропавшую девять дней назад девушку

362
#без вести пропавшие
В Липецкой области разыскивают пропавшую девять дней назад девушку

А она просто не хочет возвращаться домой.

Как сообщает ЛООО «Поиск пропавших детей», 17-летняя девушка ушла из дома в селе Копцевы Хутора 18 апреля, место ее нахождения до сих пор не известно.

Приметы девушки: рост 170 сантиметров, стрижка короткая, волосы светлые, с правой стороны сбриты. 

Была одета: темно-серая куртка, черные брюки с красными лампасами и красными карманами, черно-белые кроссовки, черная толстовка с желтым капюшоном и рисунком того же цвета.

В пресс-службе СУ СК России по Липецкой области в свою очередь сообщили, что девушка держит связь с родными по телефону, с ней все в порядке. Просто она не хочет возвращаться домой.
362
#без вести пропавшие

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