В Липецкой области разыскивают пропавшую девять дней назад девушку

А она просто не хочет возвращаться домой.

Как сообщает ЛООО «Поиск пропавших детей», 17-летняя девушка ушла из дома в селе Копцевы Хутора 18 апреля, место ее нахождения до сих пор не известно.



Приметы девушки: рост 170 сантиметров, стрижка короткая, волосы светлые, с правой стороны сбриты.



Была одета: темно-серая куртка, черные брюки с красными лампасами и красными карманами, черно-белые кроссовки, черная толстовка с желтым капюшоном и рисунком того же цвета.



В пресс-службе СУ СК России по Липецкой области в свою очередь сообщили, что девушка держит связь с родными по телефону, с ней все в порядке. Просто она не хочет возвращаться домой.

