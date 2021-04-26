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18 минут назад
Президент РФ подписал указ о призыве резервистов на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2021 году.
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе.
Соответствующий документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу со дня опубликования.
Согласно указу, российскому правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ необходимо обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом россиян, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.
С 1 апреля в России также начался весенний призыв на военную службу. В войска планируют набрать 134 тысячи человек, - передает РИА Новости.
Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах вооруженных сил и других войсках, это составная часть комплектования армии.
Запасникам повестки могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев.
В среднем, призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.
Военнообязанный запаса (гражданин, пребывающий в запасе) — гражданин РФ мужского или женского пола, состоящий или обязанный состоять на воинском учёте и зачисленный в запас.
Лица, уволенные с военной службы, то есть военнообязанные, состоят в запасе до 45—70 лет, в зависимости от категории звания (солдаты, сержанты, прапорщики, младшие, старшие и высшие офицеры) на момент увольнения и разряда запаса (первый, второй, третий) и стоят на учёте в военном комиссариате, в случае смены места жительства снимаются с учёта в одном военкомате и становятся на учёт в военкомат по новому месту жительства.
В паспорте гражданина России ставится штамп "Военнообязанный".
Соответствующий документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу со дня опубликования.
Согласно указу, российскому правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ необходимо обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом россиян, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.
С 1 апреля в России также начался весенний призыв на военную службу. В войска планируют набрать 134 тысячи человек, - передает РИА Новости.
Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах вооруженных сил и других войсках, это составная часть комплектования армии.
Запасникам повестки могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев.
В среднем, призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.
Военнообязанный запаса (гражданин, пребывающий в запасе) — гражданин РФ мужского или женского пола, состоящий или обязанный состоять на воинском учёте и зачисленный в запас.
Лица, уволенные с военной службы, то есть военнообязанные, состоят в запасе до 45—70 лет, в зависимости от категории звания (солдаты, сержанты, прапорщики, младшие, старшие и высшие офицеры) на момент увольнения и разряда запаса (первый, второй, третий) и стоят на учёте в военном комиссариате, в случае смены места жительства снимаются с учёта в одном военкомате и становятся на учёт в военкомат по новому месту жительства.
В паспорте гражданина России ставится штамп "Военнообязанный".