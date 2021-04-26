Общество

21 минуту назад

В Грязях готовятся к закрытию моста

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#мост #ремонт
В Грязях готовятся к закрытию моста

Переезд из шпал оборудуют в районе пешеходного перехода через железнодорожные пути в начале улицы Осипенко.

Напомним, в Грязях сразу после майских каникул на три с половиной месяца полностью закроют для движения мост через железную дорогу в районе станции Грязи Волгоградские: с 10 мая по 31 августа будет проводиться ремонт путепровода.

Речь идёт о капитальном ремонте: будут меняться элементы обустройства моста, покрытие проезжей части, уложат тротуары, заменят бордюрное ограждение и лестницы, будут проводиться работы на стоячих опорах моста и иных элементах строения. Работы планируют закончить осенью 2021 года.

Движение по мосту будет полностью закрыто. Для пешеходов будет обустроен наземный переход через железнодорожные пути от от дома №31 по улице Хлебозаводская до дома №5 по улице Борисоглебская.

Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЮВЖД, для спецтранспорта (скорая медицинская помощь, полиция, МЧС) в Грязях будет организован переезд.

Как сообщают в соцсетях, подготовка к закрытию моста идёт полным ходом: переезд из шпал оборудуют в районе пешеходного перехода через железнодорожные пути в начале улицы Осипенко и гаражей у кладбища.

- Теперь ходить пешочком будет еще удобнее, может, еще и дорогу сделают в районе гаражей, - надеются грязинцы.

Напомним, на платформе change.org грязинцы уже собрали 770 подписей за организацию переезда до закрытия на ремонт моста на в районе станции Грязи-Волгоградские.

Фото - vk.com
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#мост #ремонт

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