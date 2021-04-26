В Грязях готовятся к закрытию моста

Переезд из шпал оборудуют в районе пешеходного перехода через железнодорожные пути в начале улицы Осипенко.



Напомним, на платформе change.org грязинцы уже собрали 770 подписей за организацию переезда до закрытия на ремонт моста на в районе станции Грязи-Волгоградские.





Напомним, в Грязях сразу после майских каникул на три с половиной месяца полностью закроют для движения мост через железную дорогу в районе станции Грязи Волгоградские: с 10 мая по 31 августа будет проводиться ремонт путепровода.Речь идёт о капитальном ремонте: будут меняться элементы обустройства моста, покрытие проезжей части, уложат тротуары, заменят бордюрное ограждение и лестницы, будут проводиться работы на стоячих опорах моста и иных элементах строения. Работы планируют закончить осенью 2021 года.Движение по мосту будет полностью закрыто. Для пешеходов будет обустроен наземный переход через железнодорожные пути от от дома №31 по улице Хлебозаводская до дома №5 по улице Борисоглебская.Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЮВЖД, для спецтранспорта (скорая медицинская помощь, полиция, МЧС) в Грязях будет организован переезд.Как сообщают в соцсетях, подготовка к закрытию моста идёт полным ходом: переезд из шпал оборудуют в районе пешеходного перехода через железнодорожные пути в начале улицы Осипенко и гаражей у кладбища.- Теперь ходить пешочком будет еще удобнее, может, еще и дорогу сделают в районе гаражей, - надеются грязинцы.