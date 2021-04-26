Происшествия
22 минуты назад
Встреча пары в гостиничном номере закончилась кражей
Полицейские раскрыли по горячим следам кражу 10 000 рублей у 36-летней жительницы Липецка.
24 апреля в полицию с заявлением о краже из гостиничного номера 10 000 рублей обратилась 36-летняя женщина. Липчанка рассказала, что находилась в номере с мужчиной, с ним она познакомилась через Интернет. Вскоре полицейские отыскали подозревамого в краже.
- Сотрудниками ЭКЦ УМВД России по Липецкой области установлен, а сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался неработающий 33-летний житель Липецка, - рассказали в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Как выяснили полицейские, когда женщина отвлеклась, ее случайный знакомый украл деньги и ушел из номера. 10 000 рублей полицейские нашли у задержанного и вернули владелице.
Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
- Сотрудниками ЭКЦ УМВД России по Липецкой области установлен, а сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался неработающий 33-летний житель Липецка, - рассказали в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Как выяснили полицейские, когда женщина отвлеклась, ее случайный знакомый украл деньги и ушел из номера. 10 000 рублей полицейские нашли у задержанного и вернули владелице.
Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Липчанин
Animal Planet.
Катя
Отдамся
Ольга