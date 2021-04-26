Встреча пары в гостиничном номере закончилась кражей

Полицейские раскрыли по горячим следам кражу 10 000 рублей у 36-летней жительницы Липецка.





24 апреля в полицию с заявлением о краже из гостиничного номера 10 000 рублей обратилась 36-летняя женщина. Липчанка рассказала, что находилась в номере с мужчиной, с ним она познакомилась через Интернет. Вскоре полицейские отыскали подозревамого в краже.



- Сотрудниками ЭКЦ УМВД России по Липецкой области установлен, а сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался неработающий 33-летний житель Липецка, - рассказали в пресс-службе УМВД по Липецкой области.



Как выяснили полицейские, когда женщина отвлеклась, ее случайный знакомый украл деньги и ушел из номера. 10 000 рублей полицейские нашли у задержанного и вернули владелице.



Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

