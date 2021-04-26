Происшествия

22 минуты назад

Встреча пары в гостиничном номере закончилась кражей

5 424
#кража
Встреча пары в гостиничном номере закончилась кражей

Полицейские раскрыли по горячим следам кражу 10 000 рублей у 36-летней жительницы Липецка. 

24 апреля в полицию с заявлением о краже из гостиничного номера 10 000 рублей обратилась 36-летняя женщина. Липчанка рассказала, что находилась в номере с мужчиной, с ним она познакомилась через Интернет. Вскоре полицейские отыскали подозревамого в краже.

- Сотрудниками ЭКЦ УМВД России по Липецкой области установлен, а сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался неработающий 33-летний житель Липецка, - рассказали в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Как выяснили полицейские, когда женщина отвлеклась, ее случайный знакомый украл деньги и ушел из номера. 10 000 рублей полицейские нашли у задержанного и вернули владелице.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
5 424
#кража

Комментарии (5)

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Липчанин

4 минуты назад
Козину 3,5 за 35 миллионов, а этому бедолаге 5 за 10 тысяч! Как говорили в одной советской комедии : "Да здравствует наш суд, самый гуманный в мире!"
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Animal Planet.

4 минуты назад
Это даже комментировать стремно.
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Катя

12 минут назад
За удовольствие надо платить !
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Отдамся

12 минут назад
За 10 тыс.
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Ольга

17 минут назад
Вот дура, с незнакомцем сразу в номера, этого и следовало ожидать, хоть не убил
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