В выходные на улице Елецкой отключат горячую воду и свет

24 апреля с 14:00 до 16:30 из-за отключения электроэнергии на котельной «Электроаппарат» ЛГЭК временно приостановит подачу горячей воды потребителям домов №№ 8а, 63, 67, 69, 71 по улице Елецкой.



25 апреля с 09:00 до 17:00 отключат электричество жителям домов №№ 67, 69, 71 по улице Елецкой – ЛГЭК временно приостановит подачу электроэнергии из-за ремонтных работ на изношенных электрических сетях.

