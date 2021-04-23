Общество

23 минуты назад

В выходные на улице Елецкой отключат горячую воду и свет

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#водоснабжение #отключения
В выходные на улице Елецкой отключат горячую воду и свет
24 апреля с 14:00 до 16:30 из-за отключения электроэнергии на котельной «Электроаппарат» ЛГЭК временно приостановит подачу горячей воды потребителям домов №№ 8а, 63, 67, 69, 71 по улице Елецкой.  

25 апреля с 09:00 до 17:00 отключат электричество жителям домов №№ 67, 69, 71 по улице Елецкой – ЛГЭК временно приостановит подачу электроэнергии из-за ремонтных работ на изношенных электрических сетях.  
110
#водоснабжение #отключения

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