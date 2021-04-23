В России

22 минуты назад

ГИБДД подготовила новые правила дорожного движения

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#ГИБДД #ПДД #штраф

И новые штрафы.

ГИБДД разработало проект дополнений к Правилам дорожного движения.

Уже весной 2022 года инспекторы смогут штрафовать водителей за использование шипованных покрышек летом, защитные пленки на стеклах фар, а также за поврежденный бампер. ГИБДД планирует расширить список технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

"Подготовленный в МВД проект постановления правительства содержит новый "перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств“ (является приложением к ПДД)", — пишет "Ъ" со ссылкой на соответствующий документ. Уточняется, что нарушителей будут наказывать штрафами в размере от 500 рублей до лишения прав.

В перечень нарушений войдут использование шипованных покрышек летом, мешающий обзору видеорегистратор, ошибки в бортовом компьютере, отсутствие цепей противоскольжения у водителей грузовиков, неработающие фароочистители и автокорректоры уровня фар. Кроме того, теперь закрепляется запрет на использование пленок на стеклах фар. Нарушением также станет отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера, а также установка в легковых автомобилях "конструкций из стали или аналогичных материалов", выступающих за линию бампера.

Штраф в размере 500 рублей будет налагаться на водителя, если его автомобиль "обут" в шипованные шины летом (с июня по август) либо в летнюю резину — зимой (с декабря по февраль). Отметим, временной диапазон запретов может быть изменен по решению региональных властей. Штраф сможет применяться и в отношении водителей грузовиков, если у них зимой (с декабря по февраль; период также может быть изменен) при отсутствии зимних шин нет и цепей противоскольжения. Данный запрет будет вводиться по решению властей каждого региона.

Основанием для штрафа в размере 500 рублей станут и отсутствующие или неработающие фароочистители (многие водители отключают их для уменьшения расхода незамерзающей жидкости) и автокорректоры уровня фар, обязательные для производимых в РФ и ввозимых машин.
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#ГИБДД #ПДД #штраф

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