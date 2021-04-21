Общество

36 минут назад

22 апреля работу трамваев №1 и №5 временно приостановят

2 367
#транспорт
22 апреля работу трамваев №1 и №5 временно приостановят
Движение трамваев №1 «Центральный рынок – ДП 6» и №5 «Кольцо 9 микрорайона – Стан 2000» будет приостановлено с 10:00 до 13:00 на участке «ул.Краснозаводская – ЛТЗ – пл.Металлургов». Это связано с проведением ремонтных работ на трамвайных путях в районе перекрестка улиц Краснозаводская и Металлургов.

Как сообщает администрация Липецка, обслуживание маршрутов будет осуществляться без изменения планового выпуска подвижного состава по схемам:

- № 1«Центральный рынок – 21 микрорайон», «ДП 6 - ул.Чехова»;

- № 5 «Кольцо 9 микрорайона - 21 микрорайон».

Фото пресс-службы администрации Липецка.
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#транспорт

Комментарии (2)

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кокс

26 минут назад
Снова ремонт днем не удели нет ночи для таких ремонтов как в других городах например как в Краснодаре.
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60+

27 минут назад
Трамваи будут отмечать день рождения Ленина !
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