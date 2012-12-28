В новогоднюю ночь пройдут дождь и мокрый снег

В области — от -3 до +2, в Липецке — 0 до -2.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов —- ожидаются небольшие снег, мокрый снег и дождь, западный ветер местами будет усиливаться до 17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса тепла, что на 7-9 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие снег, мокрый снег и дождь, ночью местами гололед, гололедица. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью — от -3 до +2, днем — от 0 до +5 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, прогнозируются слабые снег и мокрый снег, дождь. Температура ночью от 0 до -2 градусов, днем — от +1 до +3 градусов.День 1 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году — 31 градус мороза.