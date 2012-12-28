В «Красном и Белом» укусили мальчика

Мама укушенного пока по-доброму ищет хозяйку собаки.

Вчера в магазине «Красное и Белое» на улице 50 лет НЛМК собака укусила ребенка. Тот пришел домой и рассказал о случившемся маме.«Уважаемая дама с собачкой, найдитесь сами! Иначе я завтра буду писать заявление на вас. У моего сына опухла рука и пальцы не сгибаются. Он хотел взять свой пакет, а она его укусила. Если ходите в магазин с собакой, то надевайте ей намордник. Всех с Новым годом!» — так описала происшествие в одном из липецких пабликов мама укушенного ребенка.