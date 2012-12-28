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794
49 минут назад
7

В «Красном и Белом» укусили мальчика

Мама укушенного пока по-доброму ищет хозяйку собаки.

Вчера в магазине «Красное и Белое» на улице 50 лет НЛМК собака укусила ребенка. Тот пришел домой и рассказал о случившемся маме.

«Уважаемая дама с собачкой, найдитесь сами! Иначе я завтра буду писать заявление на вас. У моего сына опухла рука и пальцы не сгибаются. Он хотел взять свой пакет, а она его укусила. Если ходите в магазин с собакой, то надевайте ей намордник. Всех с Новым годом!» — так описала происшествие в одном из липецких пабликов мама укушенного ребенка.
укус
дети
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Комментарии (7)

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Гостья1
18 минут назад
Почему владельцы магазинов разрешают вход в торговый зал с животными без поводка и намордника -уличеые собаки без бирок.....-они безопасны стали ,спят в торговых залах.....!Администрация магазина так же должна нести ответственность за травму ребенку полученную в торговом зале ,по камерам можно помочь найти владельца собаки . Расплодилась безответственность вместе с бездомными стаями собак.Постралал ребенок!!!
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Может
19 минут назад
Собака отгоняла несовершеннолетних из алкомагазина?
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Animal planet.
34 минуты назад
Писать заявление нужно сразу, неизвестно есть ли у собаки все нужные прививки. Интересно какой породы была собака,скорее всего мелкая вроде шпица.
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кит
37 минут назад
Без намордника- штраф тысяч 5 ! Первый раз ,потом 25 !
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Animal planet.
32 минуты назад
Поддерживаю,если я знаю что моя собака может укусить,то я предпринимаю все меры, чтобы этого не произошло. А здесь безалаберность хозяйки на лицо.
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Девятый
42 минуты назад
Собака "бывает кусачей,только от жизни собачей"...
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Если
43 минуты назад
дал пакет собаки,не заберешь.
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