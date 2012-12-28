Новые налоги и штрафы, самозапрет на кредиты — законы, которые изменят нашу жизнь в 2025 году
Новые налоги и штрафы, самозапрет на кредиты — законы, которые изменят нашу жизнь в 2025 году
Происшествия
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49 минут назад
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В «Красном и Белом» укусили мальчика
Мама укушенного пока по-доброму ищет хозяйку собаки.
«Уважаемая дама с собачкой, найдитесь сами! Иначе я завтра буду писать заявление на вас. У моего сына опухла рука и пальцы не сгибаются. Он хотел взять свой пакет, а она его укусила. Если ходите в магазин с собакой, то надевайте ей намордник. Всех с Новым годом!» — так описала происшествие в одном из липецких пабликов мама укушенного ребенка.
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