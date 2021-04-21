Происшествия
14 минут назад
Пропавшего в Липецке подростка отыскали полицейские
В причинах его ухода из дома будут разбираться правоохранительные органы.
Ушедший утром утром 20 апреля из дома 17-летний подросток находится в восьмом отделе полиции.
- Местонахождение подростка установили сотрудники уголовного розыска, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - В причинах ухода юноши из дома будут разбираться правоохранительные органы.
Подростка полицейские нашли в центре города. В отношении него противоправных действий не совершалось.
- Местонахождение подростка установили сотрудники уголовного розыска, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - В причинах ухода юноши из дома будут разбираться правоохранительные органы.
Подростка полицейские нашли в центре города. В отношении него противоправных действий не совершалось.