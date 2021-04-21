Пропавшего в Липецке подростка отыскали полицейские

В причинах его ухода из дома будут разбираться правоохранительные органы.

Ушедший утром утром 20 апреля из дома 17-летний подросток находится в восьмом отделе полиции.



- Местонахождение подростка установили сотрудники уголовного розыска, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - В причинах ухода юноши из дома будут разбираться правоохранительные органы.



Подростка полицейские нашли в центре города. В отношении него противоправных действий не совершалось.

