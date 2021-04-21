Происшествия

14 минут назад

Пропавшего в Липецке подростка отыскали полицейские

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Пропавшего в Липецке подростка отыскали полицейские

В причинах его ухода из дома будут разбираться правоохранительные органы.

Ушедший утром утром 20 апреля из дома 17-летний подросток находится в восьмом отделе полиции.

- Местонахождение подростка установили сотрудники уголовного розыска, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - В причинах ухода юноши из дома будут разбираться правоохранительные органы.

Подростка полицейские нашли в центре города. В отношении него противоправных действий не совершалось.
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