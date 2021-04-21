В России

59 минут назад

Препарат от коронавируса «МИР 19» вышел на стадию испытаний на зараженных

92
Российские специалисты переходят ко второй стадии клинических испытаний первого в мире препарата от коронавируса на основе механизма РНК-интерференции. Как сообщил «Известиям» разработчик лекарства, член-корреспондент РАН, директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов, регистрация может быть получена уже в этом году. 

«Сегодня мы получили разрешение на проведение второй фазы клинических исследований препарата «МИР 19» с участием пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Мы делаем все возможное, чтобы препарат как можно скорее поступил на рынок. Очень хочется надеяться, что уже в этом году, после завершения второй фазы, мы сможем зарегистрировать его», — сообщил он. 

Эффективность лекарства исследовали в культуре клеток in vitro, рассказал Муса Хаитов. По его словам, при воздействии «МИР 19» коронавируса в зараженных клетках становилось в 10 тыс. раз меньше, чем в необработанных препаратом клетках из группы контроля. А затем хороший результат был продемонстрирован и на модели инфицирования сирийских хомячков, сообщил ученый. По результатам первой фазы клинических исследований была показана безопасность препарата при применении у здоровых добровольцев, сказал он. 

Предполагается, что препарат будет применяться в ингаляционной форме введения посредством небулайзера. Как пояснил Муса Хаитов, таким образом действующее вещество будет попадать в клетки респираторного тракта, которые являются основной мишенью вируса. 
92

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Доля нефтяных доходов в бюджете опустилась до минимума

вчера, 23:28

В России
Захарова прокомментировала ситуацию с расследованием взрывов в Чехии
#Чехия #взрывы
2
Захарова прокомментировала ситуацию с расследованием взрывов в Чехии

вчера, 14:51

В России
Россия объявила персонами нон грата двух болгарских дипломатов
#Болгария #дипломаты #персона нон грата
Россия объявила персонами нон грата двух болгарских дипломатов

вчера, 14:44

В России
В МИД РФ заявили о скором возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта
#Египет #туризм #чартеры
3
В МИД РФ заявили о скором возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта

вчера, 13:38

В России
В Нижегородской области после гибели ребенка при обрушении жилого дома задержаны подозреваемые
#обрушение дома #взрыв газа
В Нижегородской области после гибели ребенка при обрушении жилого дома задержаны подозреваемые

вчера, 11:11

В России
Главными страхами россиян стали рост цен и протесты
#страхи #цены #протесты
Главными страхами россиян стали рост цен и протесты

вчера, 10:18

В России