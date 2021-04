Президент Чада умер от полученных в бою ранений в день переизбрания

Президент Чада Идрисс Деби Итно скончался во вторник от ран, полученных в минувшие выходные, когда командовал армией в борьбе с повстанцами на севере страны.

Президент Чада Идрис Деби погиб от ран после боестолкновения на севере страны вскоре после очередных президентских выборов, по итогам которых он, вероятно, был бы переизбран на шестой срок. Как пишет Le Figaro, о его гибели в эфире телеканала TV Tchad сообщил официальный представитель Вооруженных сил страны генерал Азем Бермандоа Агуна.Как подтвердил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, 68-летний Деби приехал на передовую, чтобы отпраздновать победу в борьбе с боевиками и руководить операциями вооруженных сил. По словам собеседника, глава государства серьезно пострадал в столкновениях и впоследствии скончался в больнице."Идрис Деби Итно только что испустил свой последний вздох, защищая территориальную целостность на поле боя. Мы с глубокой горечью сообщаем об этом народу Чада", — заявил официальный представитель армии генерал Азем Бермандоа Агуна в эфире местного телеканала.Деби бессменно руководил Чадом после государственного переворота в декабре 1990 года. Его называли верным союзником Франции и других западных стран. До прихода к власти он был кадровым военным.По словам военных, в минувшие выходные он поехал на передовую, чтобы посетить войска, которые сражаются с повстанцами у ливийской границы. Повстанцы из группировки Fact (the Front for Change and Concord in Chad, Фронт за перемены и согласие в Чаде), атаковали страну с территории Ливии в день выборов 11 апреля. Они намереваются дойти до столицы страны - Нджамены. Столкновения с правительственными войсками у границы начались 17 апреля. Президент Деби собирался возглавить контр-наступление, попал в боестолкновение, был ранен и умер 20 апреля.По предварительным подсчетам, на выборах 11 апреля он набрал 79,32% голосов, - передает "Интерфакс" Теперь парламент и правительство Чада распущены. Власть перешла совету из военных, который будет управлять страной на протяжении 18 месяцев, - передает BBC News Как пишет газета Al Wihda, после смерти президента в стране учредили переходный военный совет, его возглавил сын Деби Махамат. В скором времени должны обнародовать "хартию переходного периода".В Чаде объявили двухнедельный национальный траур и комендантский час с 18:00 до 5:00. Также военные решили закрыть сухопутные и воздушные границы "до дальнейшего распоряжения". Военный совет пообещал провести новые выборы.