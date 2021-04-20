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Президент Чада умер от полученных в бою ранений в день переизбрания
Президент Чада Идрисс Деби Итно скончался во вторник от ран, полученных в минувшие выходные, когда командовал армией в борьбе с повстанцами на севере страны.
Как подтвердил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, 68-летний Деби приехал на передовую, чтобы отпраздновать победу в борьбе с боевиками и руководить операциями вооруженных сил. По словам собеседника, глава государства серьезно пострадал в столкновениях и впоследствии скончался в больнице.
"Идрис Деби Итно только что испустил свой последний вздох, защищая территориальную целостность на поле боя. Мы с глубокой горечью сообщаем об этом народу Чада", — заявил официальный представитель армии генерал Азем Бермандоа Агуна в эфире местного телеканала.
Деби бессменно руководил Чадом после государственного переворота в декабре 1990 года. Его называли верным союзником Франции и других западных стран. До прихода к власти он был кадровым военным.
По словам военных, в минувшие выходные он поехал на передовую, чтобы посетить войска, которые сражаются с повстанцами у ливийской границы. Повстанцы из группировки Fact (the Front for Change and Concord in Chad, Фронт за перемены и согласие в Чаде), атаковали страну с территории Ливии в день выборов 11 апреля. Они намереваются дойти до столицы страны - Нджамены. Столкновения с правительственными войсками у границы начались 17 апреля. Президент Деби собирался возглавить контр-наступление, попал в боестолкновение, был ранен и умер 20 апреля.
По предварительным подсчетам, на выборах 11 апреля он набрал 79,32% голосов, - передает "Интерфакс".
Теперь парламент и правительство Чада распущены. Власть перешла совету из военных, который будет управлять страной на протяжении 18 месяцев, - передает BBC News.
Как пишет газета Al Wihda, после смерти президента в стране учредили переходный военный совет, его возглавил сын Деби Махамат. В скором времени должны обнародовать "хартию переходного периода".
В Чаде объявили двухнедельный национальный траур и комендантский час с 18:00 до 5:00. Также военные решили закрыть сухопутные и воздушные границы "до дальнейшего распоряжения". Военный совет пообещал провести новые выборы.