сегодня, 10:23
20 чешских дипломатов объявлены персонами нон грата
Россия в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Праги объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
Выходя из здания министерства, он отказался раскрыть детали беседы.
"20 сотрудников Посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата". Им предписано до истечения конца дня 19 апреля покинуть территорию России", - говорится в сообщении МИД РФ.
Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге.
Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории Посольства России в Чехии.
Послу вручена соответствующая нота.
Накануне глава МВД Чехии Ян Гамачек, также временно исполняющий обязанности министра иностранных дел, сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, которых объявили офицерами разведки.
Данные меры были предприняты в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице в 2014 году. К нему, как утверждали политики, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ".
МИД РФ ранее выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, - передает ТАСС.