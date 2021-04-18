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Число умерших от COVID-19 в Липецкой области перевалило за 600

4 871
#коронавирус
Число умерших от COVID-19 в Липецкой области перевалило за 600

Из 29 035 выявленных случаев болезни, 25 892 закончились выздоровлением.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 73 случая COVID-19, из ранее заболевших выздоровели 179 человек, восемь человек от COVID-19 умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

По данным сайта, в Липецкой области с начала коронавирусной эпидемии COVID-19 заболели 29 035 человек, 25 892 из них выздоровели, 607 человек от COVID-19 умерли.

В России за сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 8 632 человек, 7 391 человек за минувшие сутки выздоровел, 389 человек умерли.

С начала эпидемии в Российской Федерации инфицирование коронавирусом выявлено у 4 702 101 человека, 4 326 780 из заболевших выздоровели, 105 582 человека от COVID-19 умерли.



4 871
#коронавирус

Комментарии (4)

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Ваня

5 минут назад
В эти цифры я не верю. Но Ковид у нас есть и мрут от него как мухи. Особенно- старые и с хроническими болезнями.
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Пан

19 минут назад
доктор Хесс, читаешь новости и без смеха не обойтись :вчера писали каждый 10 в России уже привит!!! Бред. Сегодня - каждый седьмой согласен носить маски всегда!!! Откуда берут эти цифры??? Бредятина полная, а не новости, одно вранье.
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007

32 минуты назад
+8 умерших
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доктор Хесс

58 минут назад
да, что ж такое , прививка не помогает , что ли ?! не пойму никак...!!
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