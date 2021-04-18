Число умерших от COVID-19 в Липецкой области перевалило за 600

Из 29 035 выявленных случаев болезни, 25 892 закончились выздоровлением.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 73 случая COVID-19, из ранее заболевших выздоровели 179 человек, восемь человек от COVID-19 умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.



По данным сайта, в Липецкой области с начала коронавирусной эпидемии COVID-19 заболели 29 035 человек, 25 892 из них выздоровели, 607 человек от COVID-19 умерли.



В России за сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 8 632 человек, 7 391 человек за минувшие сутки выздоровел, 389 человек умерли.



С начала эпидемии в Российской Федерации инфицирование коронавирусом выявлено у 4 702 101 человека, 4 326 780 из заболевших выздоровели, 105 582 человека от COVID-19 умерли.







