Общество

сегодня, 13:10

17 апреля в Липецке открываются дачные маршруты и меняется расписание трех автобусных маршрутов

3 732
#транспорт
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17 апреля в Липецке открываются дачные маршруты и меняется расписание трех автобусных маршрутов

17 апреля открывается движение по 13 городским сезонным садоводческим маршрутам, расположенным в черте города: №№ 14, 15, 16, 23, 41, 42, 43, 48, 60, 63, 64, 68, 77.

Как сообщили в департаменте транспорта, в связи с изменениями транспортного законодательства в расписания маршрутов № 14 «Технический университет – сады «Тепличное», № 15 «Технический университет – ул. Яблоневая» внесены изменения относительно расписаний, действовавших в 2020 году.

- В этом году всем категориям граждан будет предоставлено право бесплатного проезда на садоводческих маршрутах. Чтобы получить билет достаточно приложить транспортную карту к терминалу оплаты, при этом списания денег не произойдет, - напомнили в мэрии.

Также с 17 апреля работа муниципальных маршрутов № 13 «9 микрорайон - ОАО «Завод «Центролит» (через Косыревское кладбище), № 37 «Ж/д вокзал – п. Телецентр», № 343 «Микрорайон «Елецкий» - п. Дачный» будет осуществляться по расписаниям и схемам весенне-летнего периода. Для оптимизации работы пассажирского транспорта с субботы будет изменено расписание муниципального маршрута № 28 «п. Сырский Рудник - НЛМК».

3 732
#транспорт
1

Комментарии (3)

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43 минуты назад
А что такое оптимизация какое-то буржуйская веражение не очень понятное русскому человеку... интересно если город48 задаст вопрос что такое оптимизация на ул города многие ли ответят правильно?.
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Поехали-приехали

58 минут назад
Как можно пускать общественный транспорт по дорогам которые убиты в "хлам". В СНТ "Дачный-3,4,5" дорога не видела ремонта лет 10 наверное. Каждый год сотни жалоб. А толку то.
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просто пассажир

сегодня, 13:34
Маршрут №28 не нужно было продлевать на Сырский Рудник а оставить Микр Европейский- НЛМК. Маршрут №353 нужно возразить и осуществлять по схеме НЛМК - Ул Неделина- Село Косыревка с работой в позднее время. Маршрут №35 и №36 закрыть перенаправить подвижной состав на маршруты №11, №24, №24а. Таким образом в позднее время был бы маршрут №353 НЛМК- Ул Неделина-Село Косыревка и Маршруты №24 Сырский- Московская- Чаплыг Шоссе и №24а Сырский- Космонавтов - Чаплыг Шоссе.
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