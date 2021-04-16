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Задержан подозреваемый в изнасиловании 15-летней школьницы: главная улика - запись, сделанная подругой девушки

13 2537
#изнасилование
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Задержан подозреваемый в изнасиловании 15-летней школьницы: главная улика - запись, сделанная подругой девушки

Следствие считает, что 31-летний мужчина воспользовался беспомощным состоянием девушки. Изнасилование подруга школьницы сняла на телефон.

Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту изнасилования 15-летней школьницы заключен под стражу 31-летний мужчина. Его действия следствие квалифицирует по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

- По данным следствия, 10 февраля подозреваемый воспользовался беспомощным состоянием пьяной 15-летней школьницы и совершил её изнасилование. Преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней совершено в присутствии ее подруги, которая сняла произошедшее на камеру мобильного телефона, - сообщает пресс-службе СКР по региону.

Следствие изъяло видеозапись, она признана вещественным доказательством. При предъявлении обвиняемому улик он признался в содеянном.

Санкция п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. 
13 2537
#изнасилование
1

Комментарии (13)

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Николай

9 минут назад
Хороши девицы - одна в 15 лет пьяная в дрова, вторая изнасилование на телефон снимает. А мозг вынесут классным руководителям этих "девушек" (или руководителю, если они одноклассницы), почему не воспитали, не провели беседу и вообще? Родители ни при чем, пьянюшка тоже невиноватой окажется, а во всем будет виновата школа. Несколько лет назад в 68 школе ученица начальных классов попала в ДТП вместе со своим отцом (он был за рулем). Слава богу, ничего серьезного, но школу замучила прокуратура: а вы проводили беседу с ребенком о соблюдении ПДД? И им бесполезно объяснять, что от ребенка ничего не зависело, он ехал в машине с отцом и никаких правил нарушить не мог, выносите мозг отцу или второму водителю (не знаю, кого признали виновным), а школу оставьте в покое. И здесь также будет.
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911

15 минут назад
Нашли девушку! В 15 лет бухая, по мужикам шляется. Подстава чистой воды!
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ГОСТ

23 минуты назад
Алкоголь в свободной продаже.......
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Насилие- это преступление!

32 минуты назад
Гость, пацана??? С каких это пор 31-летний взрослый мужик-педофил пацаном называется? Никто и ничто не даёт право насиловать девушку, в каком бы состоянии она ни была. Это закон и его обязаны соблюдать все. То, что 15-летняя несовершеннолетняя девушка была пьяная-это уже отдельный вопрос к её родителям и к тем, кто её напоил или кто ей продал алкоголь. И это никак не оправдывает действия насильника.
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Гостья

35 минут назад
Что творите? 15 лет, пить и.... А подруга снимает для доказательства вины. А где помощь подруге, где милиция, с двумя подругами он бы не справился. Непонятно.
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МИРОТВОРЕЦ

38 минут назад
а как они в таком состоянии ? при 31 однолетнем самце ? мутная история . родителей на хотите поспрашивать для начала ? может тут вымогательство ?
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Бывает

49 минут назад
Мой кот по весне, всех соседских кошек,постоянно это делает.И не чего .
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Земляк

58 минут назад
Лопни мои глаза
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Горожанка

сегодня, 12:01
"Хорошая" подружка! Ничего не скажешь! Кошмар!
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Шурыгина

сегодня, 11:56
Таких сейчас больше половины. А парень поехал...
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