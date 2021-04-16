Задержан подозреваемый в изнасиловании 15-летней школьницы: главная улика - запись, сделанная подругой девушки

Следствие считает, что 31-летний мужчина воспользовался беспомощным состоянием девушки. Изнасилование подруга школьницы сняла на телефон.

Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту изнасилования 15-летней школьницы заключен под стражу 31-летний мужчина. Его действия следствие квалифицирует по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).



- По данным следствия, 10 февраля подозреваемый воспользовался беспомощным состоянием пьяной 15-летней школьницы и совершил её изнасилование. Преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней совершено в присутствии ее подруги, которая сняла произошедшее на камеру мобильного телефона, - сообщает пресс-службе СКР по региону.



Следствие изъяло видеозапись, она признана вещественным доказательством. При предъявлении обвиняемому улик он признался в содеянном.



Санкция п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

