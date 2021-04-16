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Задержан подозреваемый в изнасиловании 15-летней школьницы: главная улика - запись, сделанная подругой девушки
Следствие считает, что 31-летний мужчина воспользовался беспомощным состоянием девушки. Изнасилование подруга школьницы сняла на телефон.
- По данным следствия, 10 февраля подозреваемый воспользовался беспомощным состоянием пьяной 15-летней школьницы и совершил её изнасилование. Преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней совершено в присутствии ее подруги, которая сняла произошедшее на камеру мобильного телефона, - сообщает пресс-службе СКР по региону.
Следствие изъяло видеозапись, она признана вещественным доказательством. При предъявлении обвиняемому улик он признался в содеянном.
Санкция п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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