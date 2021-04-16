В Грязинском районе «Лексус» врезался в дерево

А в Липецке трамвай сбил 22-летнюю девушку.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2870 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 39. С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 2642 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки. Так же было зафиксировано 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



