Происшествия

сегодня, 10:10

В Грязинском районе «Лексус» врезался в дерево

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#ДТП
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В Грязинском районе «Лексус» врезался в дерево

А в Липецке трамвай сбил 22-летнюю девушку.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в Грязинском районе около половины первого ночи в селе Двуречки на улице Тимирязева 27-летний водитель «Лексуса» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В аварии пострадали сам водитель и его 26-летняя пассажирка – с травмами их доставили в больницу.

В Липецке накануне в девять часов утра на улице Краснозаводской вне пешеходного перехода трамвай допустил наезд на 22-летнюю девушку. Она получила травму и после оказания помощи была отпущена.

В Липецке в одиннадцать часов дня на улице Студеновской 41-летняя женщина за рулем «Форда» допустила наезд на 31-летнего пешехода. С травмами его госпитализировали. Об этом происшествии GOROD48 рассказывал накануне: под колёса машины попал путешественник и блогер из Санкт-Петербурга, который решил совершить пеший поход «из Грязи в Князи, через Кудыкину гору в гости к Илье Муромцу».

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2870 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 39. С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 2642 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки. Так же было зафиксировано 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Фото - 48.мвд.рф
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#ДТП
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Комментарии (2)

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Око

55 минут назад
Лёхуса жалко, но он отработал честно, торопыга жив. Водятел не контролировал ситуацию и скорость итог предсказуемый.
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Лавочница

сегодня, 10:24
Виноват тот, кто посадил дерево на самом крае проезжей части. Найти и наказать. Понаставят столбов с ветками вдоль дорог. Заговор какой-то.
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