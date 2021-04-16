Происшествия
сегодня, 10:10
В Грязинском районе «Лексус» врезался в дерево
А в Липецке трамвай сбил 22-летнюю девушку.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в Грязинском районе около половины первого ночи в селе Двуречки на улице Тимирязева 27-летний водитель «Лексуса» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В аварии пострадали сам водитель и его 26-летняя пассажирка – с травмами их доставили в больницу.
В Липецке накануне в девять часов утра на улице Краснозаводской вне пешеходного перехода трамвай допустил наезд на 22-летнюю девушку. Она получила травму и после оказания помощи была отпущена.
В Липецке в одиннадцать часов дня на улице Студеновской 41-летняя женщина за рулем «Форда» допустила наезд на 31-летнего пешехода. С травмами его госпитализировали. Об этом происшествии GOROD48 рассказывал накануне: под колёса машины попал путешественник и блогер из Санкт-Петербурга, который решил совершить пеший поход «из Грязи в Князи, через Кудыкину гору в гости к Илье Муромцу».
В Липецке накануне в девять часов утра на улице Краснозаводской вне пешеходного перехода трамвай допустил наезд на 22-летнюю девушку. Она получила травму и после оказания помощи была отпущена.
В Липецке в одиннадцать часов дня на улице Студеновской 41-летняя женщина за рулем «Форда» допустила наезд на 31-летнего пешехода. С травмами его госпитализировали. Об этом происшествии GOROD48 рассказывал накануне: под колёса машины попал путешественник и блогер из Санкт-Петербурга, который решил совершить пеший поход «из Грязи в Князи, через Кудыкину гору в гости к Илье Муромцу».
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2870 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 39. С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 2642 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки. Так же было зафиксировано 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Фото - 48.мвд.рф
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