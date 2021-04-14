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Прибывающих из других стран россиян обязали сдавать тест на COVID

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Прибывающих из других стран россиян обязали сдавать тест на COVID

Россиянам ужесточили правила возвращения в страну из-за границы

Роспотребнадзор обяжет всех прибывающих из-за границы россиян сдавать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех дней с момента возвращения. Об этом сообщает ТАСС.

Новая мера, которая вступит в силу с 15 апреля, коснется всех путешественников, возвращающихся на родину любым транспортом. Также туристов обяжут оставаться на изоляции по месту жительства до того момента, пока не будет готов результат теста.

После прохождения лабораторного исследования необходимо будет загрузить тест на сайт Госуслуг. Также приезжающие домой россияне будут обязаны заполнить специальные анкеты до прибытия в страну для обеспечения санитарного контроля в пограничных пунктах.

Ранее тест в течение трех дней должны были сдавать только прибывающие в РФ воздушным транспортом.
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