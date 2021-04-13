Общество

19 минут назад

Липецкая вечЁрка: выпавший из окна, домик для экс-архитектора города и суд над директором УК

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#вечЁрка #архитектор #суд
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Липецкая вечЁрка: выпавший из окна, домик для экс-архитектора города и суд над директором УК

Сегодня, 13 апреля, скончался выпавший с 8-го этажа 30-летний мужчина, экс-главный архитектор Липецка Михаил Бушин решил построить дом в особо охраняемой природной территории, и начался суд над директором ГУК «Привокзальная» и УК «Слобода» Юрием Шкляровым.

Накануне вечером на улице Депутатской из окна квартиры восьмого этажа выпал 30-летний мужчина. Он упал на кусты. Липчанина срочно отвезли в больницу. Однако спасти не смогли, он умер. В полиции сейчас выясняют обстоятельства ЧП.

Экс-главный архитектор Липецка Михаил Бушин неожиданно напомнил о себе. Он решил построиться в Добровском районе на территории государственного природного заказника регионального значения «Добровско-Филатовская реки Воронеж» — а это особо охраняемая природная территория. Капитальное строительство здесь запрещено, можно разве что кроликов разводить. При этом Михаил Бушин уверен, что ничего не нарушал, а все оформил по закону.

Липчанам, между тем, предлагают высказать мнение по поводу того, как использовать участки и что на них строить на улицах Ольховая, Барлакова, Студеновской, переулке Поэтический и бульваре Есенина.

А в микрорайоне «Елецкий» уже решили построить дорогу, которая свяжет между собой Елецкое шоссе и кольцевую развязку. Городское управление строительства запустило торги на поиск подрядной организации. Стартовая цена контракта 95,5 миллиона рублей.

 — Самое главное — это парковочные карманы. Без них в «Елецком» просто беда, — написал Еще один житель.

На бульваре Неделина решили построить площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья.

 — Такие площадки лучше делать ближе к школам, куда привозят детей с нарушением опорно-двигательной системы. Так как до площадки добраться еще надо, а около школы, и на учебу, и поиграть после уроков, — заметила Лалка.

GOROD48 сегодня сделал рейтинг лучших детских площадок.

Снова требует ремонта главный вход в парк Победы. Хотя его только в прошлом году сделали, а в начале весны этого года отремонтировали.

 — Здесь не ремонтировать, а переделывать надо. Подобрать породу дерева и про пропитку не забыть. Напихали сосны дешёвой и рассчитывают, что это всё будет держаться на «соплях»? — написал Гость.

В Ельце с недобросовестной компанией поступили проще. Фирму из Чувашии, которая должна была за бюджетные деньги сделать проект межевания микрорайона «Александровский» антимонопольная служба отправила в «черный список». Теперь компания два года не сможет претендовать на госконтракты.

Сегодня начался суд над экс-депутатом горсовета и учредителем ГУК «Привокзальная» и УК «Слобода» Юрией Шкляровым. Его обвиняют в причинении имущественного ущерба ресурсным организациям на сумму в 13,6 миллиона рублей. Юрий Шкляров не считает себя виновным.

Стоит отметить, что накануне начался аналогичный процесс над Сергем Ткаченко, экс-депутатом и учредителем УК «Объединенная управляющая компания».

За коммунальную тему с какой стороны не возьмись, везде проблемы.  На окраине Липецка в районе Тракторного скопилась свалка мусора размером с две Красных площади. Туда много лет сваливают строительные и промышленные отходы. В мэрии до сих пор определяются, сколько нужно денег, чтобы ликвидировать свалку: 25 или 50 миллионов рублей.    

 

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#вечЁрка #архитектор #суд
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Комментарии (1)

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Ну все

5 минут назад
Всех привлекли и судят! Вот теперь наверное мы увидим,как наши дома и подъезды станут идеальными,дворовые территории чистыми,подъезды свежепокрашенными и чистыми,квартплата уменьшится и будет справедливой))) Я в это никогда неповерю.Считаю,что кто-то с кем-то чего-то не поделил.Как было так и останется,просто лица поменяются.
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