Выпавший с восьмого этажа мужчина скончался в больнице

Погибшему - 30 лет.

Как сообщили GOROD8 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, вчера вечером в Липецке в доме № 53А на улице Депутатская из окна квартиры на восьмом этаже выпал 30-летний мужчина.



Мужчину госпитализировали в Липецкую областную клиническую больницу, где он от полученных травм скончался.























- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - добавили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.