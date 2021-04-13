Происшествия
сегодня, 08:57
Выпавший с восьмого этажа мужчина скончался в больнице
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Погибшему - 30 лет.
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Как сообщили GOROD8 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, вчера вечером в Липецке в доме № 53А на улице Депутатская из окна квартиры на восьмом этаже выпал 30-летний мужчина.
Мужчину госпитализировали в Липецкую областную клиническую больницу, где он от полученных травм скончался.
- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - добавили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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Вл@димир