Происшествия

сегодня, 08:57

Выпавший с восьмого этажа мужчина скончался в больнице

1 2883
#падение с высоты
7

Погибшему - 30 лет.

Загрузка плеера
Как сообщили GOROD8 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, вчера вечером в Липецке в доме № 53А на улице Депутатская из окна квартиры на восьмом этаже выпал 30-летний мужчина.

Мужчину госпитализировали в Липецкую областную клиническую больницу, где он от полученных травм скончался.

падение2.jpg+2021-04-13-09.04.41.jpg

падение3.jpg+2021-04-13-09.04.41.jpg

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - добавили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
1 2883
#падение с высоты
7

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вл@димир

34 минуты назад
Космонафт! Точнее - алканафт! День космонавтики, видимо, хорошо отмечал!
ответить

Еще в рубрике

Второй пошел! Под суд под обвинение в злоупотреблении доверием попал бывший депутат горсовета Юрий Ш...
#Юрий Шкляров #ЖКХ
1
Второй пошел! Под суд под обвинение в злоупотреблении доверием попал бывший депутат горсовета Юрий Ш...

31 минуту назад

Происшествия
На окраине Липецка под колеса «Рено» попал 24-летний парень
#авария #ДТП
1
На окраине Липецка под колеса «Рено» попал 24-летний парень

сегодня, 08:30

Происшествия
В Хлевенском районе горят трава и сосновые посадки
#пожар
7
В Хлевенском районе горят трава и сосновые посадки

вчера, 22:15

Происшествия
Под Липецком горит трава на площади 8 гектаров
#пожар #МЧС
14
Под Липецком горит трава на площади 8 гектаров

вчера, 17:15

Происшествия
«Лада Гранта» снесла часть стены на улице 50 лет НЛМК
#ДТП #стена
3
«Лада Гранта» снесла часть стены на улице 50 лет НЛМК

вчера, 17:05

Происшествия
Следственный комитет проверит историю с разбросанными по могилам фотографиями ребенка
#могилы #фотографии
15
Следственный комитет проверит историю с разбросанными по могилам фотографиями ребенка

вчера, 17:01

Происшествия