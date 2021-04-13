43 минуты назад
«Когда я второй раз стал папой, понял, что двор нужно благоустроить»
GOROD48 вместе с читателями составил рейтинг дворовых площадок. Мы решили показать лучшие и худшие варианты. Этот рейтинг посвящен лучшим.
К тому же в Липецке действуют сразу несколько программ, с помощью которых можно получить деньги на благоустройство. О них мы рассказывали в предыдущем рейтинге.
Детская площадка на улице Российской, 19
Когда говорят, что про окраины города всегда забывают и они в запустении, это точно не про эту площадку. Управдом Евдокия Пчелова занимается благоустройством двора с 2013 года. Тогда жители первый раз поучаствовали в программе «Липецкий дворик». Многое делали своими руками. В 2019 году привлекли самую большую сумму — 100 000 рублей по программе инициативное бюджетирование. Всего же в дворовую площадку за вложили около 220 000 рублей.
Детская площадка на улице Юных Натуралистов, дом 11
Довольно часто липчане не хотят вступать в программу инициативного бюджетирования, чтобы благоустроить свой двор, так как ее обязательным условием является софинансирование жителей в размере 6%. А председатель ТОС «Арго» Тамара Щербатых нашла инвестора, который заплатил нужную сумму. В 2019 году у них сделали детскую площадку, в 2020 году спортплощадку для тех, кто постарше. В общей сложности сюда было вложено 2 миллиона 300 тысяч рублей.
Детская площадка на улице Папина, дом 21/2
Дворовая площадка должна быть удобна для людей всех возрастов, которые живут рядом с ней, считает председатель Совета дома Елена Кобзева. Двор, который окружают старые пятиэтажки еще не так давно представлял плачевное зрелище. Теперь здесь есть и горки, и лавочки. В этом году планируют сделать площадку для выгула собак, велодорожку, а мусорку оградить живой изгородью. Двор благоустроили по программе инициативного бюджетирования. Причем жильцы 6% тоже не платили, расходы на себя взяла… управляющая компания «Металлург». В общей сложности в благоустройство двора вложили около 2 миллионов рублей.
Детская площадка на улице Неделина, дома 11,13,15
В средине этой площадке разбит фруктовый сад, в котором растут грецкие орехи, вишни, сливы и груши. Один из жителей увлекается садоводством. Председатель ТОС «Уютный дом» Сергей Иванов занялся общественной работой после того, как у него родилась дочь. Решил, что двор нужно благоустроить, нашел единомышленников. Многое делали своими руками. В общей сложности по разным городским программам в благоустройство двора было вложено 2,5 миллиона рублей.
Детская площадка на проспекте Мира, дом 15
Сюда можно водить экскурсии. Двор для двух домов больше похож на небольшой детский парк: горки, тренажеры, лавочки для бабушек и родителей. Площадку сделали осенью 2019 года. В общей сложности в нее вложено 5 миллионов 800 тысяч рублей. Управдом Сергей Нечаев сумел привлечь деньги жильцов — большинство внесли от 500 до 700 рублей с квартиры. Поучаствовать в муниципальной программе жителям, кстати, предложили в управляющепй компании «Капремстрой».
Благоустроенная площадка, правда, имеет свои минусы. Теперь здесь собирается народ со всех соседних домов. И если малыши к имуществу еще относятся бережно, то подростки норовят сломать. Поэтому Сергей Нечаев хочет установить видеокамеру, чтобы можно было следить за нарушителями порядка.
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