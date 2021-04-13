сегодня, 13:15
В микрорайоне «Елецкий» до конца года построят еще одну дорогу
Она свяжет между собой Елецкое шоссе и кольцевую развязку, которая расположена в глубине микрорайона. Городское управление строительства уже запустило торги на поиск подрядной организации, которая проложит дорогу – на ее строительство из бюджета Липецка выделено 95,5 млн рублей.
- Елецкий один из молодых районов города, который активно развивается, и мы понимаем, что в нем необходимо развивать инфраструктуру, в том числе и транспортную, поэтому и было принято решение о строительстве дополнительной дороги, - заявили в городском департаменте градостроительства и архитектуры.
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