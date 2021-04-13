Общество

сегодня, 13:15

В микрорайоне «Елецкий» до конца года построят еще одну дорогу

6 721
#дорога
В микрорайоне «Елецкий» до конца года построят еще одну дорогу

Она свяжет между собой Елецкое шоссе и кольцевую развязку, которая расположена в глубине микрорайона. Городское управление строительства уже запустило торги на поиск подрядной организации, которая проложит дорогу – на ее строительство из бюджета Липецка выделено 95,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, ожидается, что строительство начнется в в мае и закончится в конце года. Помимо дороги подрядчик должен оборудовать пешеходные зоны, обустроить парковочные карманы для стоянки автомобилей, смонтировать сети наружного освещения и ливневую канализацию, установить дорожное ограждение. 

- Елецкий один из молодых районов города, который активно развивается, и мы понимаем, что в нем необходимо развивать инфраструктуру, в том числе и транспортную, поэтому и было принято решение о строительстве дополнительной дороги, - заявили в городском департаменте градостроительства и архитектуры.

6 721
#дорога

Комментарии (6)

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Ну все ,

35 минут назад
Пипец жителям елецкого . Эта дорога делается для мурла. Чтобы область могла свободна заезжать и да ... теперь на окружной будут пробки постоянно .
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КОМДИВ

48 минут назад
Если такую какие сейчас то может лучше не надо
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Злой

49 минут назад
Без этой дороги Леруа открыть не смогут :)
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Никита

49 минут назад
А когда дорогу от 7 мой поликлиники через Ашан с выходом на Воронежское Шоссе сделают? Обещали же вроде...
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777

51 минуту назад
Соеденить Елецкий и Сырский хотя бы пешеходной дорожкой от конечно 30 ого маршрута через пруд до Сырского.
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Артурчик

сегодня, 13:37
У нас какие есть дороги и те все в дырах.
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