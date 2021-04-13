Общество
12 минут назад
В Липецке хотят построить многоэтажку и реконструировать торговый центр
Липчан просят высказаться о проектах строительства и использования земель.
Департамент архитектуры и градостроительства Липецка запустил общественные обсуждения 13 проектов использования земельных участков и изменения параметров строительства и реконструкции объектов. Общественные обсуждения начались сегодня, 13 апреля, и продолжатся до 30 апреля.
За получением разрешения на отклонение от предельных параметров для последующей реконструкции и строительства индивидуальных жилых домов обратились правообладатели земельных участков по улицам Ольховая, переулку Поэтический и улице Бурлакова. Также, поданы заявления на реконструкцию магазина непродовольственных товаров, расположенного в районе дома №8 по бульвару Сергея Есенина, и для строительства многоквартирного жилого дома по улице Студеновской.
- За получением условно разрешенного вида использования земельных участков обратились собственники участков по улице Студеновской, 197 - для реконструкции здания ТЦ, по проезду Северному, 3 и улице Биологической, 53 - для индивидуального жилищного строительства, по улице Ферросплавной, 24 – для реконструкции здания административно-бытового корпуса. Также, поступили заявления о необходимости получения условно разрешенного вида использования формируемых земельных участков по улицам Звездная и Энгельса - для установки металлических гаражей. Собственник участка по проезду Поперечному обратился за получения условно разрешенного вида использования и разрешения на отклонение от предельных параметров для последующей реконструкции пункта техобслуживания, - указано в сообщении депграда.
С материалами можно ознакомиться с 20 апреля. Свои предложения и замечания по проекту решений можно присылать до 27 апреля 2021 в департамент или на электронную почту ps-info@lipetskcity.ru
За получением разрешения на отклонение от предельных параметров для последующей реконструкции и строительства индивидуальных жилых домов обратились правообладатели земельных участков по улицам Ольховая, переулку Поэтический и улице Бурлакова. Также, поданы заявления на реконструкцию магазина непродовольственных товаров, расположенного в районе дома №8 по бульвару Сергея Есенина, и для строительства многоквартирного жилого дома по улице Студеновской.
- За получением условно разрешенного вида использования земельных участков обратились собственники участков по улице Студеновской, 197 - для реконструкции здания ТЦ, по проезду Северному, 3 и улице Биологической, 53 - для индивидуального жилищного строительства, по улице Ферросплавной, 24 – для реконструкции здания административно-бытового корпуса. Также, поступили заявления о необходимости получения условно разрешенного вида использования формируемых земельных участков по улицам Звездная и Энгельса - для установки металлических гаражей. Собственник участка по проезду Поперечному обратился за получения условно разрешенного вида использования и разрешения на отклонение от предельных параметров для последующей реконструкции пункта техобслуживания, - указано в сообщении депграда.
С материалами можно ознакомиться с 20 апреля. Свои предложения и замечания по проекту решений можно присылать до 27 апреля 2021 в департамент или на электронную почту ps-info@lipetskcity.ru