Объем краж со счетов россиян в прошлом году достиг 9,8 млрд рублей

В течение 2020 года число операций без согласия банковских клиентов увеличилось на 34%, до 773 тыс., при этом объем уведенных у россиян денег возрос в 1,5 раза — до 9,8 млрд рублей.





По информации Центробанка, в среднем у клиентов-физлиц в прошлом году похищали по 11,4 тыс., у юридических лиц — по 347,8 тыс. рублей.



Доля краж, которые были совершены с помощью методов социальной инженерии, в 2020 году снизилась с 69 до 62%, сказано в обзоре ФинЦЕРТ. После этого кредитные организации возместили клиентам лишь 11,3% потерянных средств — 1,1 млрд рублей. Отмечается, что банки не возвращают деньги в случаях, когда россияне сами называют злоумышленникам необходимые для проведения операции данные, например коды из SMS.



Для успешных атак с помощью социальной инженерии злоумышленники используют сведения о клиентах из баз данных, которые покупаются на нелегальных площадках, говорится в документе. По информации ЦБ, чаще всего мошенники звонят клиентам от имени сотрудников банков и пытаются узнать сведения о картах или коды из SMS под предлогом защиты денег от неправомерного перевода или компрометации личного кабинета мобильного банка. Кроме того, в 2020 году мошенники стали чаще оформлять кредит от лица клиента и красть заемные средства.



Как пояснили «Известиям» в крупнейших банках, злоумышленники переходят от массовых атак к более точечным. Раньше они пытались украсть деньги со счета своих жертв, но в ряде случаев у поверившего мошенникам гражданина просто могло не быть крупной суммы, рассказал глава службы информационной безопасности «Элекснет» (входит в группу МКБ) Иван Шубин. Он отметил, что в 2020 году злоумышленники изменили стратегию: они убеждали своих жертв взять кредит в банке и перевести на «безопасный» счет. Также были распространены атаки, которые нацелены на хищение средств со вкладов, заявил эксперт.

Об этом сказано в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ), сообщают «Известия» По информации Центробанка, в среднем у клиентов-физлиц в прошлом году похищали по 11,4 тыс., у юридических лиц — по 347,8 тыс. рублей.Доля краж, которые были совершены с помощью методов социальной инженерии, в 2020 году снизилась с 69 до 62%, сказано в обзоре ФинЦЕРТ. После этого кредитные организации возместили клиентам лишь 11,3% потерянных средств — 1,1 млрд рублей. Отмечается, что банки не возвращают деньги в случаях, когда россияне сами называют злоумышленникам необходимые для проведения операции данные, например коды из SMS.Для успешных атак с помощью социальной инженерии злоумышленники используют сведения о клиентах из баз данных, которые покупаются на нелегальных площадках, говорится в документе. По информации ЦБ, чаще всего мошенники звонят клиентам от имени сотрудников банков и пытаются узнать сведения о картах или коды из SMS под предлогом защиты денег от неправомерного перевода или компрометации личного кабинета мобильного банка. Кроме того, в 2020 году мошенники стали чаще оформлять кредит от лица клиента и красть заемные средства.Как пояснили «Известиям» в крупнейших банках, злоумышленники переходят от массовых атак к более точечным. Раньше они пытались украсть деньги со счета своих жертв, но в ряде случаев у поверившего мошенникам гражданина просто могло не быть крупной суммы, рассказал глава службы информационной безопасности «Элекснет» (входит в группу МКБ) Иван Шубин. Он отметил, что в 2020 году злоумышленники изменили стратегию: они убеждали своих жертв взять кредит в банке и перевести на «безопасный» счет. Также были распространены атаки, которые нацелены на хищение средств со вкладов, заявил эксперт.