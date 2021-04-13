На окраине Липецка под колеса «Рено» попал 24-летний парень

За сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 апреля в Липецке на трассе Орел – Тамбов 44-летний водитель «Рено» вне пешеходного перехода сбил 24-летнего парня. Пешеход получил травмы, его госпитализировали.



12 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3349 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 62.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 3000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



Также зафиксировано 15 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



