Происшествия

сегодня, 08:30

На окраине Липецка под колеса «Рено» попал 24-летний парень

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#авария #ДТП
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На окраине Липецка под колеса «Рено» попал 24-летний парень

За сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 апреля в Липецке на трассе Орел – Тамбов 44-летний водитель «Рено» вне пешеходного перехода сбил 24-летнего парня. Пешеход получил травмы, его госпитализировали.

12 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3349 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 62.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 3000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 15 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП
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3000 случаев, а чего не 3001 или 2999
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