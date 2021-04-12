29 минут назад
Россияне стали массово отказываться от путевок в Турцию
На фоне информации о возможном закрытии Турции многие туркомпании наблюдают снижение продаж путешествий на ближайшие даты и майские праздники, часть туристов аннулирует уже приобретенные туры.
"В конце предыдущей недели были отмечены минимальные объемы бронирования с вылетом в ближайшие месяцы, хотя на вылеты с середины лета и до октября спрос отклонился от ожидаемых значений несущественно. Рост числа аннуляций также достиг максимума в пятницу — их значения превысили стандартные показатели в десятки раз", — заявили в компании.
Ранее источник сообщил о том, что чартерные и часть грузопассажирских рейсов в Турцию могут оказаться под запретом. Источник в туристической отрасли сослался на информацию Минтранса и двух крупнейших туроператоров. При этом для россиян, прибывающих из Турции, может быть введен 14-дневный карантин. По данным собеседника, такие меры 9 апреля обсуждались на заседании Оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. Но окончательное решение может быть принято в понедельник, - отмечал он.
Глава сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян сообщил, что спрос по путевки в Турцию за последние три дня снизился примерно на 25%.
По его словам, если раньше они продавали от 200 путевок в день, то в последние дни — не больше 120–140. Однако сейчас из РФ в неделю вылетают 150 рейсов в Турцию, билеты проданы вплоть до октября — и в Стамбул, и в Анкару, и в Анталью, и в Даламан. У нас отмен броней нет, — сказал он.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин также сообщил о спаде майских продаж на 10–20%.
По его словам, люди осторожничают и не хотят попасть в ситуацию, когда придется переносить свои путешествия. "Всё должно быть более-менее стабильно, чтобы туристы не боялись ехать. Отмен броней пока нет", — сказал он.
По мнению Алексана Мкртчяна, определенные ограничения на рейсы Россия всё же введет.
"Думаю, что запрет на полеты в Турцию из 13 вновь открытых для международных авиарейсов российских городов продлится как минимум месяц, до конца Рамадана. Кроме того, не будут увеличивать число рейсов из аэропортов, которые сейчас отправляют самолеты в Турцию. И не будут добавлять новые аэропорты. Иначе говоря, к концу мая должно было быть 250 рейсов в неделю из РФ в Турцию, но может остаться 150. И Турция недосчитается около 20 тысяч российских туристов еженедельно", — полагает эксперт.
Тем временем пакетные туры в Эмираты из семи российских городов: Москвы, Екатеринбурга, Самары, Казани, Махачкалы, Ростова-на-Дону и Минеральных вод - существенно подешевели. Туроператор Space Travel выкупил блоки мест на рейсах flydubai в ОАЭ, благодаря чему цена пакета снизилась, - сообщает Ассоциация Туроператоров.