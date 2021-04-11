«Металлургу» в Новомосковске хватило трёх голов

Забив три гола в первом тайме, «сталевары» пережили нервную концовку, но, тем не менее, выиграли и даже на некоторое время вернулись себе лидерство в чемпионате.

В первом выездном матче весенней части чемпионата футболисты «Металлурга» забили в Новомосковске больше голов, чем местный «Химик-Арсенал» - 3:2.«Валидольной» получилась только концовка матча, когда в заключительные 10 минут «сталевары» неожиданно пропустили два гола, а до этого преимущество «Металлурга» не вызывало сомнений.Все три гола наши футболисты забили в первом тайме, причем лучший бомбардир Александр Кутьин отличился уже на 3-й и 6-й минутах матча. Теперь на счёту лучшего бомбардира липчан стало 10 голов в чемпионате. За несколько минут до перерыва Кутьин мог оформить и «хет-трик», по после его удара головой мяч в нижнем углу непостижимым образом выловил вратарь. А затем Андрей Овчинников грамотной передачей вывел Владлена Бабаева на пустые ворота хозяев и счёт стал уже – 3:0.Во втором тайме «красно-чёрные» откровенно куражились над соперником, стараясь не просто забить, а разыграть умопомрачительные комбинации. Но совершенно забыли, что лучшее – враг хорошего. А у «Химика-Арсенала» нашёлся свой герой, который не сдавался до последних минут – центрфорвард Денис Лутай, вышедший на замену на 67-й минуте.Этот нападающий пополнил новомосковскую команду только зимой, а до этого выступал за «Атом» из Нововоронежа, с которым «Металлург» регулярно проводит товарищеские матчи каждое межсезонье. Видимо, те игры и помогли Лутаю подобрать ключики к липецким воротам, когда этого уже почти никто и не ждал. На 80-й минуте наша команда ошиблась при создании искусственного положения «вне игры» и новичок «химиков» реализовал выход один на один. А ещё через 4 минуты он оказался самым расторопным в нашей штрафной при подаче углового – 3:2.Играть оставалось 6 минут, плюс судья добавил ещё 4. «Металлург» оборонялся без суеты, а на последних секундах, когда в нашу штрафную пошёл даже вратарь хозяев, чуть было не организовал хоккейный гол в пустые ворота, но Вадим Чёрным промазал издали.Тем не менее, хорошо всё, что хорошо кончается – победа ненадолго вывела команду Сергея Машнина в лидеры группы №3, правда раменский «Сатурн» чуть позже выиграл в Курске у «Авангарда» - 1:0 и продолжает опережать нашу команду на одно очко. Липчане пока на втором месте.Следующий матч «Металлург» проведёт в Липецке в будущее воскресенье, 18 апреля с «Квантом» из Обнинска.

«Химик-Арсенал» (Новомосковск) – «Металлург» - 2:3 (0:3)

Голы: Кутьин, 3 (0:1). Кутьин, 9 (0:2). Бабаев, 45+ (0:3). Лутай, 80 (1:3). Лутай, 84 (2:3).

«Химик-Арсенал»: 35. А.Миронов. 42. Гребенщиков (43. Е.Кудинов, 46). 55. Н.Злобин (к). 45. Ермолаев. 56. Илюхин. 33. Мягкий (47. Крюков, 46). 38. Кулешин (58. Т.Лобанов, 81). 64. Набатов (79. Р.Изотов, 46). 39. Куль. 40. Мингазов. 51. К.Антипов (41. Лутай, 67).

«Металлург»: 16. Кобзев. 29. Е.Фролов (к). 13. Н.Пономарёв (19. И.Глебов, 83). 2. К.Титов. 8. Мохов. 20. Войдель. 10. Овчинников (88. Харин, 67). 11. Бабаев. 47. Иванников (4. Черный, 71). 7. Арустамян (57. Кашаев, 75). 48. Кутьин (9. Ахвледиани, 46).

Предупреждения: Гребенщиков, 41. Кулешин, 67. Арустамян, 51. Куль, 88.

Судьи С.Чебан (Москва), А.Ободеев (Рыльск), Е.Булатов (Каменск-Уральский). Инспектор А.Глот (Ярославль).

11 апреля. Новомосковск. Стадион «Химик». 1000 зрителей.