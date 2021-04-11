сегодня, 09:12
В Госдуме посоветовали Эрдогану не заглядываться на Крым
В Госдуме России посоветовал президенту Турции Тайипу Эрдогану поумерить свой пыл и не «заглядываться» на Крымский полуостров.
Ранее Эрдоган заявил о поддержке «Крымской платформы» по итогам встречи и переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле, которая состоялась накануне. По его мнению, Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и ее принципиальная позиция — непризнание аннексии Крыма.
«Советуем Эрдогану поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории. Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность», — заявил в СМИ Шеремет.
По его словам, турецкому президенту следует, прежде всего, обратить внимание на ситуацию, которая разворачивается внутри самой Турции.
«Если кто-то будет предпринимать недружественные шаги в отношении территории России, то ответ себя ждать долго не заставит. Читайте историю. Россия никому не по зубам», — сказал депутат.
Отметим, на 23 августа запланировано проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма.
Напомним, накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам визита в страну главы Украины Владимира Зеленского поддержал вступление Украины в НАТО.