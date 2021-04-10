Спорт

31 минуту назад

Липецкий пловец-юниор пробился на чемпионаты мира и Европы

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#плавание #Бочарников #Клименищев
Липецкий пловец-юниор пробился на чемпионаты мира и Европы

Среди взрослых Вадим Клименищев финишировал в третьем десятке, но оказался лучшим среди сверстников.

В Казани завершился чемпионат России по плаванию. В 50-метровом бассейне построенного специально ко Всемирной Универсиаде-2013 казанском Дворце водных видов спорта Липецкую область представляли воспитанники ОК СШОР Михаил Бочарников и Вадим Клименищев, при этом выступление последнего можно признать удачным.

Свой лучший результат 18-летний Клименищев показал в заплывах на 100 метров баттерфляем. На предварительной стадии он проплыл стометровку за 54,87 секунды, что равнялось общему 27-му месту.

Но дело в том, что Клименищев является юниором по возрасту и по итогам предварительного заплыва восемь сильнейших спортсменов 2003 г. р. и моложе вышли в отдельный финал в своём возрасте. Юниорский финал Клименищев выиграл, улучшив своё предыдущее время почти на полторы секунды — 53,31. Второе место занял Дмитрий Дрожевец из Свердловской области — 54,11, а третье — москвич Кмрилл Литвинов с показателем 54,36 секунды.

У взрослых чемпионат России выиграл 19-летний Алексей Минаков из Санкт-Петербурга, проплывший по нормативу мастера спорта международного класса — 51,17.

Юниорская победа Клименищева открыла ему широкие перспективы, в частности дала ученику Ольги Кумановской возможность представить сборную России на первенствах мира и Европы среди сверстников.

На других дистанциях Клименищев был менее успешен. Так, в заплыве на 200 метров вольным стилем он показал лишь 49-й результат — 1 минута, 53,96 секунды. Что же касается, 21 летнего Бочарникова, то обладатель нескольких рекордов Липецкой области в Казани был далёк от пьедестала почёта. Двухсотметровку вольным стилем он проплыл за 1:55,85, что соответствует 67-му месту.

Чемпионат России в этом году был ещё и открытым, до соревнований допускали иностранных спортсменов, чем воспользовались, например, представители Черногории и Албании. А на предварительном этапе на стометровке баттерфляем с нашим Клименищевым соперницал загадочный Абеки Геёней Джексон из Ганы, который с результатом 54,44 секунды занял общее 21-е место.

Фото: Всероссийской федерации плавания
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#плавание #Бочарников #Клименищев

Комментарии (2)

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rukalip

18 минут назад
пробирочка, Да, писал в тебя
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пробирочка

21 минуту назад
пробы сдавал ?
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