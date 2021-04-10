31 минуту назад
Липецкий пловец-юниор пробился на чемпионаты мира и Европы
Среди взрослых Вадим Клименищев финишировал в третьем десятке, но оказался лучшим среди сверстников.
Свой лучший результат 18-летний Клименищев показал в заплывах на 100 метров баттерфляем. На предварительной стадии он проплыл стометровку за 54,87 секунды, что равнялось общему 27-му месту.
Но дело в том, что Клименищев является юниором по возрасту и по итогам предварительного заплыва восемь сильнейших спортсменов 2003 г. р. и моложе вышли в отдельный финал в своём возрасте. Юниорский финал Клименищев выиграл, улучшив своё предыдущее время почти на полторы секунды — 53,31. Второе место занял Дмитрий Дрожевец из Свердловской области — 54,11, а третье — москвич Кмрилл Литвинов с показателем 54,36 секунды.
У взрослых чемпионат России выиграл 19-летний Алексей Минаков из Санкт-Петербурга, проплывший по нормативу мастера спорта международного класса — 51,17.
Юниорская победа Клименищева открыла ему широкие перспективы, в частности дала ученику Ольги Кумановской возможность представить сборную России на первенствах мира и Европы среди сверстников.
На других дистанциях Клименищев был менее успешен. Так, в заплыве на 200 метров вольным стилем он показал лишь 49-й результат — 1 минута, 53,96 секунды. Что же касается, 21 летнего Бочарникова, то обладатель нескольких рекордов Липецкой области в Казани был далёк от пьедестала почёта. Двухсотметровку вольным стилем он проплыл за 1:55,85, что соответствует 67-му месту.
Чемпионат России в этом году был ещё и открытым, до соревнований допускали иностранных спортсменов, чем воспользовались, например, представители Черногории и Албании. А на предварительном этапе на стометровке баттерфляем с нашим Клименищевым соперницал загадочный Абеки Геёней Джексон из Ганы, который с результатом 54,44 секунды занял общее 21-е место.
Фото: Всероссийской федерации плавания
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