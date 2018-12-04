Михаил Бочарников в саранском бассейне обновил три рекорда Липецкой области (ФОТО)

Наш спортсмен достойно попрощался с юниорскими соревнованиями, и теперь шагает дальше: впереди взрослый чемпионат России весной.

Полный комплект наград привез домой из Саранска с крупных соревнований «Резерв России» молодой, но уже именитый липецкий пловец Михаил Бочарников.

Выступая среди юношей до 18 лет (в последний раз в этом возрасте!), Михаил завоевал «золотую» медаль на дистанции 200 метров вольным стилем. В компании самых перспективных пловцов России нашему земляку просто не было равных. Его результат - 1 минута 45,74 секунды оказался на 1,68 (!) секунды лучше, чем у ближайшего преследователя москвича Александра Яковлева.

В заплыве на 400 метров вольным стилем Михаил пришел к финишу вторым - 3.44,31. Быстрее него оказался только Илья Симбирцев из Волгограда - 3.43,61. А на 100-метровке вольным стилем наш земляк занял третье место - 48,91, но при этом обновил личный рекорд. Победил здесь Даниил Марков из Новосибирска - 47,62.

Отметим, что все три результата стали новыми рекордами Липецкой области в 25-метровом бассейне, и это лишний раз подтверждает, что в липецком плавании наконец-то загорелась новая «звездочка».

- На данный период времени показаны неплохие результаты. Но на 200 м кролем на чемпионате России в Казани получилось получше — 1.44,00. Там стал седьмым в финале. Это лучше, чем было на апрельском чемпионате России в длинной воде, где был лучшим среди юниоров, но занял в абсолюте 9-е место. Соревнования в Саранске — это хорошая простартовка. Для меня это заключительный старт в юниорском возрасте. Поэтому с тренером планировали хорошенько «отстартовать» здесь и сейчас без перерыва продолжим подготовку к «Кубку Владимира Сальникова». А затем уже начнём готовиться к длинной воде, - рассказал Михаил после финиша в интервью zubakovsport.com.

Спросили его и о том, готов ли он в следующем году конкурировать с ведущими взрослыми спортсменами страны на весеннем чемпионате России.

- Есть ощущение готовности. Но понимаю, что придется нелегко пробиться в главную команду, - заявил молодой спортсмен, - Не буду загадывать, а просто намерен сильно трудиться, чтобы доказать своё право участия в сборной России. Надеюсь, Бог даст, и всё получится. С первыми номерами основной команды пока трудно соперничать. Есть более реальная цель — пробиться в эстафетную команду. Весной на чемпионате федерального округа нужно будет отобраться на чемпионат России. Думаю, что на самом чемпионате страны ниже попадания в финалы выступать нельзя и нужно конкурировать с более опытными ребятами. Всё возможно. Нужно стремиться к лучшему.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся и 15-летний липчанин Вадим Клименищев на дистанции 200 метров баттерфляем (юноши 2003-03 гг.р.). Ученик Ольги Кумановской в предварительном заплыве занял второе место, а в финале разгорелась невероятно упорная борьба с москвичом Андреем Чулковым - в результате липчанин выиграл буквально финишное касание: его результат 1.59,09 оказался выше конкурента всего на одну сотую (!) секунды. Клименищев проплыл быстрее норматива мастера спорта России.







Всего в соревнованиях принимали участие 15 липецких пловцов, но остальные в призеры не попали.

Добавим, что 18-летний Михаил Бочарников становился призером юниорского первенства России, и имеет опыт выступления за сборную страны. Максим - вице-чемпион Европы в эстафете 4х200 метров вольным стилем, «бронзовый» призер чемпионата мира-2018. Он побил несколько рекордов Липецкой области, державшихся еще с 70-х (!) годов прошлого века. Тренируется в «Спартаке» у Елены Каймоновой и Оксаны Кравчук.

Фото zubakovsport.com