57 минут назад
В США объяснили слова Байдена о Путине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден придерживается "прагматичного подхода" по отношению к России.
Байден делает разные заявления, включая вызвавшие резонанс слова о Владимире Путине, исходя из критерия политической целесообразности, - заявил Блинкен в интервью The Washington Post.
По его словам, в своей политике в отношении России американский лидер четко видит две вещи: с одной стороны, президенту необходимо привлекать Москву к ответственности за любые враждебные действия, а, с другой стороны, глава США остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес.
Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос СМИ, считает ли он "убийцей" своего российского коллегу.
Путин в ответ пожелал американскому коллеге здоровья.
"Мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил. Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток", — сказал президент России в ходе общения с жителями Крыма и Севастополя.
Он отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.
Позднее Владимир Путин даже предложил Байдену продолжить дискуссию онлайн, чтобы обсудить в том числе вопросы стратегической стабильности. Однако Вашингтон не дал четкого ответа на это предложение. А 22 марта американская сторона официально отклонила предложение главы России.
17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе глава США допустил грубое высказывание в адрес российского президента, - передает Lenta.ru.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление Байдена "возмутительной, беспрецедентной риторикой".
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05.04.2021 14:12В мире