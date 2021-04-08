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сегодня, 13:55

Президент Украины прибыл в ДНР для встречи с военными на передовой

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#ДНР #Донбасс #Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс.

Украинский лидер посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников, - сообщается на сайте официального интернет-представительства президента Украины.

Зеленский встретится с украинскими военными, которые несут службу на передовой.

Ранее З апреля Народная милиция ДНР сообщила о гибели ребенка из-за обстрела украинского беспилотника. По факту гибели ребенка и ранения мирных жителей завел дело СК РФ. В Министерстве обороны Украины указали на случаи нарушения огня со стороны противника 2 и 3 апреля, из-за которых на Украине был ранен человек и пострадала гражданская инфраструктура.

Также возбуждено уголовное дело по факту ранения мирного жителя в результате взрыва украинской мины 7 апреля в ЛНР, что привело к травмированию 56-летнего мирного жителя.
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#ДНР #Донбасс #Зеленский

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