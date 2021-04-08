сегодня, 12:00
В отношении бывшего сотрудника «Липецкоблводоканала» возбуждено дело о мошенничестве
Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника комплекса одного из филиалов ОГУП «Липецкоблводоканал», подозреваемого в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.
- Полученные деньги подозреваемый деньги он присвоил. Таким образом, фигурант путем обмана похитил средства, принадлежащие троим жителям Становлянского района. Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками регионального УЭБиПК России и прокуратуры Липецкой области, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
Проводятся следственные действия для установления обстоятельств преступления, сбора и закрепления доказательственной базы.
Энергетику грозит до шести лет лишения свободы.
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Гость
Почему в Липецкой обл
Наталья
Все правильно
молодой тупняк
уххх
z48