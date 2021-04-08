Происшествия

сегодня, 12:00

В отношении бывшего сотрудника «Липецкоблводоканала» возбуждено дело о мошенничестве

8 1059
#мошенничество
В отношении бывшего сотрудника «Липецкоблводоканала» возбуждено дело о мошенничестве

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника комплекса одного из филиалов ОГУП «Липецкоблводоканал», подозреваемого в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

По версии следствия, в сентябре 2019 года и в мае 2020 года подозреваемый  получил от собственников домовладений за подключение холодного водоснабжения более 70 тысяч рублей.

- Полученные деньги подозреваемый деньги он присвоил. Таким образом, фигурант путем обмана похитил средства, принадлежащие троим жителям Становлянского района. Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками регионального УЭБиПК России и прокуратуры Липецкой области, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Проводятся следственные действия для установления обстоятельств преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. 

Энергетику грозит до шести лет лишения свободы.
8 1059
#мошенничество

Комментарии (8)

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1

20 минут назад
В колодец его привязать к прибору учета
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Гость

24 минуты назад
А люди виноваты остаются, власти не могут объяснить куда же девается вода? И ссылаются на незаконные врезки. Да она днями течёт из гнилых труб, пока тех не ткнёшь носом.
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Почему в Липецкой обл

47 минут назад
цена за кубометр воды дороже чем в соседних областях и существенно на 4 рубля При уплате за воду взымаются еще и проценты Ни где такого нет Что за бардак в этом ведомстве кто скажет
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Наталья

47 минут назад
Вот и результат! Всё разворовали и продали ! Маленький, а наворовал, как большой! Когда же прекратится этот беспредел? Где контроль за такими * .! Когда же нажрутся так, чтобы лопнули!
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Все правильно

57 минут назад
За ржавый гвоздь или 70 тыс. упекут, а кто ворует вагонами - тот картины рисует и выставляет в музеях.
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молодой тупняк

сегодня, 12:33
Уважаю! Настоящий капиталист. Я бы тоже так сделал, но в более крупном размере.
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уххх

сегодня, 12:25
z48, скажите как его зовут ? Бу-ра-ти-но !
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z48

сегодня, 12:10
Кто же?
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