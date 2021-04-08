В России
21 минуту назад
Пособия по безработице в России начали выплачивать по новым правилам
С 8 апреля начинает действовать новый акт правительства РФ о правилах выплат пособий по безработице.
С 8 апреля 2021 года вступает в силу постановление правительства от 27 марта, которое устанавливает максимальное пособие по безработице в размере 75% заработка, но не более 12 130 рублей. Его будут начислять в течение трех месяцев с первой выплаты. Затем оно уменьшится до 60% зарплаты, но не более 5 тысяч рублей.
Изменения коснутся отдельных категорий безработных граждан, в том числе, уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребёнка, - говорится в Постановлении.
Максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. По действующим правилам безработные россияне начинают получать пособие с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными. При этом первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей.
Изменения позволят урегулировать вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается. В таких ситуациях пособия в максимальном размере будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение 3 месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов, - говорится в документе.
В первую очередь поправки коснутся тех, кто потерял работу в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата. В первые три месяца им выплачивается не пособие по безработице, а средняя зарплата по прошлому месту работы. Но после этого, по действующим правилам, они уже не могут получать пособие по безработице в максимальном размере, так как первые три месяца со дня признания их безработными уже прошли. Теперь же для таких граждан срок выплаты пособий будет перенесён. Максимальный размер пособия им будет начисляться с 4-го по 6-й месяцы безработицы, а затем – 60% заработка, но не более 5000 рублей, - сказано на сайте Правительства.
Обновлённые правила также защитят права беременных женщин, которые остались без работы. Если период первых трёх месяцев получения пособия по безработице в максимальном размере у них будет пересекаться со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, то пособие по безработице будет перенесено на более поздний срок.
Кроме того, изменения коснутся граждан, которые во время получения максимального пособия по безработице были призваны на военные сборы (в этот период они находятся на гособеспечении и не могут получать другие меры соцподдержки). После возвращения со сборов они продолжат получать пособие по безработице в максимальном размере.
Ранее в марте прошлого года максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8000 рублей до 12 130 рублей. Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период пандемии. Но в конце минувшего года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне.
Изменения коснутся отдельных категорий безработных граждан, в том числе, уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребёнка, - говорится в Постановлении.
Максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. По действующим правилам безработные россияне начинают получать пособие с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными. При этом первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей.
Изменения позволят урегулировать вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается. В таких ситуациях пособия в максимальном размере будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение 3 месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов, - говорится в документе.
В первую очередь поправки коснутся тех, кто потерял работу в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата. В первые три месяца им выплачивается не пособие по безработице, а средняя зарплата по прошлому месту работы. Но после этого, по действующим правилам, они уже не могут получать пособие по безработице в максимальном размере, так как первые три месяца со дня признания их безработными уже прошли. Теперь же для таких граждан срок выплаты пособий будет перенесён. Максимальный размер пособия им будет начисляться с 4-го по 6-й месяцы безработицы, а затем – 60% заработка, но не более 5000 рублей, - сказано на сайте Правительства.
Обновлённые правила также защитят права беременных женщин, которые остались без работы. Если период первых трёх месяцев получения пособия по безработице в максимальном размере у них будет пересекаться со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, то пособие по безработице будет перенесено на более поздний срок.
Кроме того, изменения коснутся граждан, которые во время получения максимального пособия по безработице были призваны на военные сборы (в этот период они находятся на гособеспечении и не могут получать другие меры соцподдержки). После возвращения со сборов они продолжат получать пособие по безработице в максимальном размере.
Ранее в марте прошлого года максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8000 рублей до 12 130 рублей. Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период пандемии. Но в конце минувшего года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне.