Велосипедист попал попал под колеса «Лады-Гранта»

За сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 7 апреля в Добринке на улице Назаркина автомобиль «Лада-Гранта» под управлением 77-летнего водителя сбил 49-летнего велосипедиста. В столкновении велосипедист получил травмы, его доставили в больницу. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда.



7 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2434 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 52.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 2000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



Также зафиксировано 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

