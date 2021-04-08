Происшествия

47 минут назад

Велосипедист попал попал под колеса «Лады-Гранта»

2 569
#авария #ДТП
Велосипедист попал попал под колеса «Лады-Гранта»

За сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 7 апреля в Добринке на улице Назаркина автомобиль «Лада-Гранта» под управлением 77-летнего водителя сбил 49-летнего велосипедиста. В столкновении велосипедист получил травмы, его доставили в больницу. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда.

7 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2434 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 52.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 2000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
2 569
#авария #ДТП

Комментарии (2)

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