Новое о коронавирусе к 8 апреля: врачи рассказали об отличиях коронавируса от аллергии у детей

С приходом весны родители стали путать симптомы сезонной аллергии с коронавирусной инфекцией. Врачи назвали ключевые отличия заболеваний.





Специалисты Роспотребнадзора отметили, что с наступлением весны многие родители стали путать сезонную аллергию и коронавирусную инфекцию. В частности, речь идет о грибковой аллергии, которая начинается еще до цветения деревьев в России, а также о раннем поллинозе (сезонном аллергическом риноконъюнктивите). Симптомы COVID-19 (как и других ОРВИ) и аллергии действительно могут оказаться схожи, сообщили «Известиям» в Центре молекулярной диагностики ЦНИИ Роспотребнадзора.

Некоторые родители при первых признаках простудного заболевания начинают лечить детей именно от коронавирусной инфекции. Это опасно: неправильная терапия при аллергии может поспособствовать развитию астмы, предупредила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина в беседе с «Известиями». Возможна и обратная ситуация - вовремя не диагностированный коронавирус может перейти в более тяжелую форму Точно установить, идет речь об аллергии или коронавирусе, можно только после своевременного обследования и оценки эпидемиологической ситуации. При том, иногда даже врачу бывает непросто решить эту задачу, так как одно заболевание не исключает другое, отметила специалист в интервью изданию.

В свою очередь аллерголог Ксения Болгова предупреждает, что аллергические проявления могут появиться еще до начала цветения растений — это так называемая грибковая аллергия, или реакция на споры грибков, которые попадают в воздух от прошлогодней листвы и земли. Она проявляется насморком, кашлем, зудом в глазах. Немного позже начинается период, когда проявляется аллергия на пыльцу деревьев - поллиноз. По наблюдениям экспертов, если симптомы заболевания начинаются впервые, их также часто путают с респираторно-вирусной инфекцией, в том числе заражением SARS-CoV-2, передают «Известия». В обоих случаях заболевший может утратить вкус и обоняние. В случае аллергии это происходит из-за воспаления и отёка слизистой. Как только они проходят, запахи снова ощущаются. В случае COVID-19 такие симптомы обусловлены действием вируса. Еще при аллергическом рините наблюдается покраснение, заложенность и зуд.

Медики добавили, что отличительными признаками инфекционного заболевания являются симптомы интоксикации. К ним относятся вялость, плаксивость, снижение аппетита, головная боль, иногда тошнота и рвота, повышение температуры. При аллергии даже на фоне выраженных воспалительных реакций симптомов интоксикации не бывает.

В любом случае, что касается сезонной аллергии и коронавирусной инфекции, то все специалисты настаивают на том, что необходимо обращаться к врачу во избежание неверных назначений.

На момент подготовки материала в мире зафиксировано 133 428 996 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 2 892 015 человек, вылечились 100 911 097 заразившихся. В России выявлено 4,6 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Бразилии, Индии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Великобритании. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Италия, Турция и Испания. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Германии, Польше, Колумбии, Аргентине и Мексике. Более миллиона заразившихся – в Иране, Украине, Перу, Чехии, ЮАР, Индонезии, Нидерландах, Чили и Канаде.