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26 минут назад
Госдума приняла закон о наказании за высадку детей без билета из транспорта
Водителям грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей.
Государственная Дума на пленарном заседании 7 апреля приняла законопроект о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составит от 5 до 30 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Согласно внесенным изменениям в Кодекс РФ об административных правонарушениях и об установлении ответственности за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, а также об усилении ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути, штрафы будут грозить за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет в автобусе, троллейбусе или трамвае один. Для водителя штраф составит 5000 рублей. Для должностных лиц, то есть для кондукторов или контролеров, — от 20 до 30 тысяч рублей, - говорится на сайте Госдумы.
Если же несовершеннолетний едет в сопровождении взрослых, и они не платят за проезд, то они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке, - отмечается в сообщении.
Штрафы будут грозить, только если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то есть с ребенком ничего не произошло. В противном случае наступит ответственность по УК РФ.
"Сейчас перевозчиков можно привлечь к уголовной ответственности, если ребенок в результате таких действий пострадал. Мы, со своей стороны, считаем, что наказание должно следовать уже за саму высадку ребенка", — сообщал ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Соответствующие поправки в законодательство были ранее приняты Госдумой, одобрены Советом Федерации, подписаны главой государства и вступили в силу 7 марта. По словам депутата, "оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья".
Поправка о наказании за высадку детей была предложена ко второму чтению правительственного проекта об увеличении в пять раз, до 5 тысяч рублей, штрафа за нарушение правил пересечения железнодорожных путей транспортными средствами. Проект был принят в первом чтении в июне 2018 года, - передает РИА Новости.
Согласно внесенным изменениям в Кодекс РФ об административных правонарушениях и об установлении ответственности за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, а также об усилении ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути, штрафы будут грозить за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет в автобусе, троллейбусе или трамвае один. Для водителя штраф составит 5000 рублей. Для должностных лиц, то есть для кондукторов или контролеров, — от 20 до 30 тысяч рублей, - говорится на сайте Госдумы.
Если же несовершеннолетний едет в сопровождении взрослых, и они не платят за проезд, то они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке, - отмечается в сообщении.
Штрафы будут грозить, только если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то есть с ребенком ничего не произошло. В противном случае наступит ответственность по УК РФ.
"Сейчас перевозчиков можно привлечь к уголовной ответственности, если ребенок в результате таких действий пострадал. Мы, со своей стороны, считаем, что наказание должно следовать уже за саму высадку ребенка", — сообщал ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Соответствующие поправки в законодательство были ранее приняты Госдумой, одобрены Советом Федерации, подписаны главой государства и вступили в силу 7 марта. По словам депутата, "оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья".
Поправка о наказании за высадку детей была предложена ко второму чтению правительственного проекта об увеличении в пять раз, до 5 тысяч рублей, штрафа за нарушение правил пересечения железнодорожных путей транспортными средствами. Проект был принят в первом чтении в июне 2018 года, - передает РИА Новости.