Банк ЗЕНИТ запускает акцию по ипотеке

Банк ЗЕНИТ предоставляет клиентам скидку 0,2 % годовых на покупку квартиры в ипотеку. Теперь оформить кредит по программам «Недвижимость в новостройке» и «Недвижимость на вторичном рынке» можно по специальной ставке от 8,29 % годовых.

Специальное предложение действует для заявок, поданных в Банк ЗЕНИТ до 30 апреля 2021 года включительно, а также при условии выхода на сделку не позднее чем через 20 дней с момента одобрения кредита. Заявки на ипотеку принимаются в офисах банка, на сайте или в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн».

По программе «Недвижимость в новостройке» клиенты могут получить ипотеку на приобретение квартиры в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге на сумму до 30 млн рублей, в остальных регионах — до 15 млн рублей. При этом максимальный срок кредитования — 25 лет. Минимальный первоначальный взнос — 10 % от стоимости жилья, который можно оплатить за счет материнского капитала.

По программе «Недвижимость на вторичном рынке» максимальная сумма кредита составляет 30 млн рублей на срок от 3 до 25 лет. Минимальный первоначальный взнос — 15 % от стоимости жилья, который можно оплатить за счет материнского капитала.

Подробные условия ипотечных программ здесь.

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Ключевой акционер — ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- («Эксперт РА»). Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».



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