Происшествия

34 минуты назад

Заведующая детсадом подозревается в служебном подлоге

1 707
#подлог
Заведующая детсадом подозревается в служебном подлоге

Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей детским садом, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, заведующая муниципальным детским садом внесла в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения об исполнении её мужем в июне 2020 года обязанностей ночного сторожа. При этом он на работу не выходил. Однако на основании подложных документов ему была начислена заработная плата в полном объеме.

- В ходе расследования уголовного дела вину в совершении должностного преступления заведующая признала. Вместе с тем следователем собрано достаточно доказательств, в основе которых показания свидетелей, результаты следственных действий, что позволило направить материалы уголовного деля для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщили в пресс-службе СКР по региону.
1 707
#подлог

Комментарии (1)

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Мама дорогая

24 минуты назад
Нету даже просвета в конце этого тоннеля воруют воруют ни как не наворуют
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