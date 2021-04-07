Заведующая детсадом подозревается в служебном подлоге

Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей детским садом, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, заведующая муниципальным детским садом внесла в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения об исполнении её мужем в июне 2020 года обязанностей ночного сторожа. При этом он на работу не выходил. Однако на основании подложных документов ему была начислена заработная плата в полном объеме.



- В ходе расследования уголовного дела вину в совершении должностного преступления заведующая признала. Вместе с тем следователем собрано достаточно доказательств, в основе которых показания свидетелей, результаты следственных действий, что позволило направить материалы уголовного деля для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщили в пресс-службе СКР по региону.

