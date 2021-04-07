Новое о коронавирусе к 7 апреля: кардиолог рассказал о последствиях COVID-19 для сердца

Заражение коронавирусной инфекцией может обострить хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, у людей без covid- патологии также выявляли осложнения – у них отмечалась гиподинамия, рост массы тела, стресс.





Последствия COVID-19 для людей с заболеваниями сердца и сосудов продолжают сказываться даже после выздоровления. Об этом рассказал на конгрессе «Человек и лекарство» главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергей Бойцов, сообщают РИА Новости. «Пандемия COVID-19 коснулась всех больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями... К последствиям относятся повышение риска осложнений и смерти у пациентов с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), сердечно-сосудистые осложнения (СЗО) у пациентов без предшествующих ССЗ, а также СЗО ковид-специфической терапии», - отметил врач, выступая на конгрессе.



Он добавил, что пациенты с сердечно-сосудинстыми заболеваниями, которые не болели COVID-19, также не избежали риска последствий. Из-за карантинных мероприятий у ряда таких людей отмечались гиподинамия, прирост массы тела, увеличение потребления алкоголя, стресс, тревожно-депрессивные расстройства, что тоже влияет на смертность, пояснил Бойцов. Это связано с тем, что люди снизили уровень физической активности, начав меньше выходить из дома. Свою роль сыграли изменения в оказании экстренной и плановой медпомощи, снижение ее доступности и страх людей обращаться в больницы. Все эти факторы однозначно негативно сказываются на состоянии сердца и сосудов, подчеркнул Бойцов.



Пульмонолог связал повышенный риск смерти от COVID-19 с курением



Риск летального исхода от коронавирусной инфекции у интенсивно курящих пациентов на 90% выше, чем у некурящих, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев. Он также опроверг миф о том, что курящие люди легче переносят коронавирусную инфекцию, передает ТАСС.



Интенсивно курящий человек почти в два раза больше подвергает себя риску умереть от последствий коронавируса. Проведенные наблюдения показали, что пациенты, злоупотребляющие никотином в течение долгого времени, чаще попадают в реанимацию. «Чем больше стаж курения, тем, к сожалению, больше больных переводятся в реанимации... Мы видим, что у интенсивно курящих пациентов риск летального исхода на 90% выше», - отметил он в ходе выступления на Национальном конгрессе «Человек и лекарство».



Авдеев отметил, что миф о том, что курящие люди якобы легче переносят болезнь, не подтвердился. Он рассказал, что данные были основаны на одной работе из Франции, для всех курильщиков информация оказалась неверной. «Данные были основаны на одной единственной работе из Франции, но, к сожалению для всех курильщиков, эта информация в дальнейшем не подтвердилась. Более того, в настоящее время все те полученные данные, которые мы можем назвать более доказательной медициной, говорят о том, что, к сожалению, фактор курения является фактором неблагоприятного прогноза при COVID-19», - заключил он.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 132 583 314 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 2 867 485 человек, вылечились 100 247 361 заразившихся. В России выявлено почти 4,6 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Бразилии, Индии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Великобритании. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Италия, Турция и Испания. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Германии, Польше, Колумбии, Аргентине и Мексике. Более миллиона заразившихся – в Иране, Украине, Перу, Чехии, ЮАР, Индонезии, Нидерландах, Чили и Канаде.





