Общество

сегодня, 09:15

Дело о загрязнении реки Усмани дошло до арбитражного суда

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#загрязнение #экология #суд #штраф
Дело о загрязнении реки Усмани дошло до арбитражного суда

ОГУП «Липецкоблводоканал» оспаривает постановления Росприроднадзора.

Арбитражный суд Липецкой области начал рассматривать серию заявлений, в которых ОГУП «Липецкоблводоканал» оспаривает постановления Росприроднадзора о привлечении к административной ответственности за нанесение ущерба реке Усмани.

- В арбитражный суд обратилось областное государственное унитарное предприятие «Липецкий областной водоканал» сразу с заявлениями об оспаривании пяти постановлений о привлечении к административной ответственности Центрально- Черноземного межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфереприродопользования. Как указано в заявлениях, в феврале 2021 года Центрально-Черноземное межрегиональное Управление Росприроднадзора привлекло «Липецкоблводоканал» к административной ответственности за негативное воздействие на реку Усмань: использование водного объекта с нарушением условий разрешительной документации, сброс сточных вод с превышением нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод, а также невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду. Управление назначило наказание по каждому правонарушению в виде административных штрафов в общей сумме 590 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба арбитражного суда Липецкой области.

Арбитражный суд Липецкой области принял заявления к производству. Предварительные судебные заседания состоятся в апреле 2021 года.
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#загрязнение #экология #суд #штраф

Комментарии (5)

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Пессимист

36 минут назад
Реалист, «Нефтепродуктов в 12 раз, сульфат в 1,2 раза, аммонийные ионы в 27 раз, фосфаты в 60 раз кислорода меньше в 3,7 раз по нормативам», — сообщила сотрудник Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В.М.Пескова Наталья Ромашова.
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Mikl

44 минуты назад
Мне кажется здесь не только штраф должен быть, а и заведено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. погибла рыба. а рыба это тоже человеки.
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Реалист

46 минут назад
Пессимист, не знает ущерба реки, так как он непредсказуем. Тут уже понятно, что нужно деньги на двадцать пятый дом по улице террориста в Пипецке. Щас они заключение с проверкой и смысл в одном тогда, только в одном. Нет смысла за деньги наши содержать эту Котманду Артамонова. Решение ему ПОДВЛАСТНЫ только чтобы снести балки с Петровского моста под окнами. Приставы снесли, а вот как бы не так. Это Пипецк. Суды и не такой бред рассматривают. Пипецк это счастье. Не для всех. И причёска..
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Пессимист

сегодня, 09:28
штрафов в общей сумме 590 тысяч рублей. И всё? Все с таким счастьем и на воле? Да ведь у нас на мужика за ведро карасей, пойманных сетью, УК РФ перелистывают, а тут ВСЮ речку на десятилетия под откос, грунт с водоносными пластами туда же - и всего полляма, да и то из бюджета. Класс!
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Местный

сегодня, 09:21
Божья роса...
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