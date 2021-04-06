Дело о загрязнении реки Усмани дошло до арбитражного суда

ОГУП «Липецкоблводоканал» оспаривает постановления Росприроднадзора.

Арбитражный суд Липецкой области начал рассматривать серию заявлений, в которых ОГУП «Липецкоблводоканал» оспаривает постановления Росприроднадзора о привлечении к административной ответственности за нанесение ущерба реке Усмани.



- В арбитражный суд обратилось областное государственное унитарное предприятие «Липецкий областной водоканал» сразу с заявлениями об оспаривании пяти постановлений о привлечении к административной ответственности Центрально- Черноземного межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфереприродопользования. Как указано в заявлениях, в феврале 2021 года Центрально-Черноземное межрегиональное Управление Росприроднадзора привлекло «Липецкоблводоканал» к административной ответственности за негативное воздействие на реку Усмань: использование водного объекта с нарушением условий разрешительной документации, сброс сточных вод с превышением нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод, а также невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду. Управление назначило наказание по каждому правонарушению в виде административных штрафов в общей сумме 590 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба арбитражного суда Липецкой области.



Арбитражный суд Липецкой области принял заявления к производству. Предварительные судебные заседания состоятся в апреле 2021 года.