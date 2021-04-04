Спорт

17 минут назад

Как играли в Липецке Павлюченко и другие «звёзды». Видеообзор

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#футбол #«Металлург» #видеообзор
Как играли в Липецке Павлюченко и другие «звёзды». Видеообзор

Всем знаменитостям «Знамени» далеко за 30, но они по-прежнему многим дадут фору по мастерству. 

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Липецкий «Металлург» в первом матче весенней части чемпионата на своём поле уступил самоё «звездной» команде второй лиги «Знамени» из подмосковного Ногинска – 1:2, причем победный гол забил сталеварам «бронзовый» призёр чемпионата Европы-2008 39-летний Роман Павлюченко

Кроме него бывшего форварда сборной России, английского «Тоттенхэма» на поле Центрального стадиона «Металлург» с первых минут вышел экс-защитник столичных «Спартака» и «Локомотива», а в перерыве эту компанию укрепил известный по играм за «Локо» и «Краснодар» Ренат Янбаев.

Знаменитостям уже много лет по футбольным меркам, и по их словам, в «Знамени» они играют «для души». Но это не отменяет их мастерства. Предлагаем вам убедиться в этом, посмотрев видеообзор матча в Липецке. 

После поражения «Металлург» переместился со 2-го на 4-е место в турнирной таблице, но отставание от лидирующего «Сатурна» из Раменского всего 3 очка – цена одной победы. Следующую игру парни Сергея Машнина вновь проводят на своём поле 6 апреля с «Сахалином» из Южно-Сахалинска, начало в 18:00. 

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#футбол #«Металлург» #видеообзор

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