Происшествия

сегодня, 12:10

Тракторист украл 5,5 тонн сена

12 917
#кража
1
Тракторист украл 5,5 тонн сена

Мужчина своровал их с полей предприятия-работодателя.

Мировой судья СУ №1 Добринского района вынес приговор трактористу-машинисту местного агрокомплекса. Мужчина систематически обворовывал компанию, в которой работал.

Как указано в материалах суда, тракторист ездил по полям агрокомплекса возле деревни Николаевка и воровал тюки сена. Мужчине предъявили обвинение в краже 21 тюка сена общей массой в 5 500 кг на сумму 15 400 рублей. Наворованное он вывозил на «КамАЗе» родственника.

Обвиняемый вину в преступлении не признал. Он показал, что своровал с поля только три тюка, а остальные 18 купил у мужчины в селе Талицкий Чамлык. Явку с повинной сотрудникам полиции о том, что он похитил 21 тюк сена с поля он написал, так как якобы растерялся, когда к нему приехали пятеро сотрудников полиции. Но вину мужчину в полном объеме подтвердили доказательства и показания свидетелей. Так, продавец сена рассказал, что подсудимый попросил у него фиктивные справки о продаже товара для получения какой-то субсидии, а фактически сделки не было.

Суд приговорил тракториста к 240 часам исправительных работ. Все украденное сено вернули агрокомплексу.
12 917
#кража
1

Комментарии (12)

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Гость

сегодня, 14:34
Анастасия, травы?
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В кола

сегодня, 13:23
Чинуши деньги тоннами воруют и ничего, а тут сено. Стоит ли вообще такие новости писать?
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Житель

сегодня, 13:04
Нашли вора, вот почему дороги разбиты и бензин такой дорогой!
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Анастасия

сегодня, 12:55
Самый злостный нарушитель, аж 5 сотрудников приехали. Работяга взял с поля сухой страны, чтобы прокормить дома корову/козу, ибо паша на "дядю" не успел заготовить корм животным, сразу суд и скорее всего уже выперли с работы. Где же все эти сотрудники и судьи, когда воруют миллионами у пенсионеров, у детей, у работяг...? Стыдно за эту страну, куда мы докатились...
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Наташа

сегодня, 12:55
Люди голодают от маленьк зарплат, вот и начинается воровство.Как прожить на 12 тыс? Когла коммуналь 7 тысяч остается 5 тыс, из них порошок, шампуни, туал бумга , проезд , осиается 3 тыс.На 3 тым можно на месяц купить продуктов? Когда будут зарплаты повышать в Липецке?
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Идол

сегодня, 12:54
Зачем этот бред писать
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Закон

сегодня, 12:52
На 100 лет посадите рецидивиста. Дебилизм
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липецк

сегодня, 12:45
....МОСТ ....В ДАНКОВЕ НАБЕРЕЖНУЮ ИЗ ДОСОК ЗА 79 ЛЯМОВ СМЫЛО ....ПРАВДА ЦЕНА ЕЙ ЛИМОН ...НО ВСЕ РАВНО СМЫЛО
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Правда

сегодня, 12:27
Воруют в Думе,правительстве,а тракторист просто взял то что положенно.
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Надо больше брать было.

сегодня, 12:26
липецк..., Вон мост смыло за 70 лямов и концов не найдут а здесь пучок сена и сразу нашли.
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