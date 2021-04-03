Тракторист украл 5,5 тонн сена

Мужчина своровал их с полей предприятия-работодателя.

Мировой судья СУ №1 Добринского района вынес приговор трактористу-машинисту местного агрокомплекса. Мужчина систематически обворовывал компанию, в которой работал.



Как указано в материалах суда, тракторист ездил по полям агрокомплекса возле деревни Николаевка и воровал тюки сена. Мужчине предъявили обвинение в краже 21 тюка сена общей массой в 5 500 кг на сумму 15 400 рублей. Наворованное он вывозил на «КамАЗе» родственника.



Обвиняемый вину в преступлении не признал. Он показал, что своровал с поля только три тюка, а остальные 18 купил у мужчины в селе Талицкий Чамлык. Явку с повинной сотрудникам полиции о том, что он похитил 21 тюк сена с поля он написал, так как якобы растерялся, когда к нему приехали пятеро сотрудников полиции. Но вину мужчину в полном объеме подтвердили доказательства и показания свидетелей. Так, продавец сена рассказал, что подсудимый попросил у него фиктивные справки о продаже товара для получения какой-то субсидии, а фактически сделки не было.



Суд приговорил тракториста к 240 часам исправительных работ. Все украденное сено вернули агрокомплексу.